¿Quién es Madame Web? El personaje que interpretará Dakota Johnson

El universo de Marvel y Sony cada vez se expande más, y si bien tuvo sus inicios con Spider-Man: No Way Home presentando a Tobey Maguire y Andrew Garfield de entregas pasadas, todo indica que no termina con ellos porque el “Spiderverse” planea continuar en expansión con Madame Web de la mano de la actriz Dakota Johnson, pero ¿Quién es ella dentro del universo Marvel y que representa para Peter Parker?

El personaje poco conocido del universo de Spider-Man ha tomado relevancia los últimos días desde que Sony anunció que Johnson será quien interprete el misterioso papel. Y si bien muchas personas la conocen por protagonizar la trilogía de 50 Sombras de Grey, a sus fanáticos les intriga saber cómo será su próximo personaje.

¿Quién es Madame Web?

Madame Web, cuyo nombre original es Cassandra Webb, es una mutante que nació ciega y sufría de miastenia gravis, una enfermedad neuromuscular autoinmune crónica que causa debilidad en los músculos esqueléticos, de allí la gran silla flotante con la que se suele ver.

Ella compensó su fragilidad física poseyendo tremendos poderes psíquicos y una conexión con una fuerza mística conocida como la Red del Destino. Eso significa que es capaz de sentir el pasado, el presente y el futuro, y es particularmente consciente de la presencia de aquellos llamados ‘Tótems Araña’, como algunos Peter Parker de diferentes universos.

La historia de Madame Web es compleja, pero por lo general hace el papel de aliada e incluso mentora de Spider-Man, llegando a servir incluso como puente o nexo entre varios de los superhéroes arácnidos que se encuentran en el multiverso, no solo ligado a Peter Parker sino también a otros como Miles Morales e incluso varias versiones de Spider-Woman.

Madame Web no siempre es una aliada

A pesar de que la mayoría de las veces su personaje tiene el rol de héroe, también han habido ocasiones en las que se ha centrado egoístamente en su propia juventud y renovación.

En un caso, el sentido místico de Madame Web la hizo consciente de una ceremonia llamada la Reunión de los Cinco que potencialmente podría rejuvenecerse a sí misma, y eligió participar junto con el villano Norman Osborn. Ese tipo de alianza no fue una buena idea, y al final ella termina capturada por Kraven el Cazador y torturada para darle una idea del futuro a través de sus visiones.

Kraven usaría esta información para destrozar la vida de Spider-Man en un terrible acto de venganza. El cazador luego le cortó la garganta a la mística, pero no antes de que pudiera transferir sus poderes, y su vínculo único con la Red del Destino, a una de las Spider-Women, Julia Carpenter.

Julia pasaría a desempeñar un papel mucho más activo como Madame Web, teniendo el potencial de sentir todo el tiempo y el espacio, o una conciencia del Multiverso en sí. Esta nueva Madame Web se activó como agente de campo, desempeñando un papel muy diferente al de Cassandra Webb.

El personaje de Dakota Johnson podría evolucionar

Tomando en cuenta la premisa anterior respecto a que el nombre de Madame Web ha tenido varios portadores, es posible que la próxima película de Sony basada en este personaje no sea todo lo que los fanáticos piensan.

De hecho, es posible que esto se trate de una especie de introducción a lo que sería una incorporación más dinámica al Spiderverse y al multiverso de Marvel y Sony, ya que es poco probable que limitaran a Johnson con un personaje ciego de poca acción y escenas dinámicas sino que podrían darle el título de Spider-Woman, algo que no se había explorado previamente en un live action.

Los rumores de esto no solo llegan por la historia del legado de Madame Web sino que también varios usuarios en las redes sociales especulan que Sony reclutó a Dakota Johnson con la finalidad de convertirla en una heroína joven como Spider-Woman, a diferencia de Cassandra Webb que siempre es representada como una mujer mayor, un aspecto que no encaja muy bien con la actriz.

Te recomendamos en video: