Sarah Jessica Parker sabía que Willie Garson estaba enfermo durante el rodaje

La actriz Sarah Jessica Parker era “la única persona” en el ser de “And Just Like That…” que sabía que Willie Garson estaba enfermo. El actor murió de cáncer de páncreas en septiembre, a la edad de 57 años, pero a pesar del dolor que tenía debido a su condición, logró filmar dos episodios del renacimiento de “Sex and the City” como Stanford Blatch y logró mantener su malestar oculto del resto del elenco.

Hablando en “And Just Like That... The Documentary”, Cynthia Nixon, quien interpreta a Miranda Hobbes, dijo: “Sabes, la última vez que vi a Willie, y la mayoría de nosotros vimos a Willie, tal vez todos vimos que Willie estaba en el personaje de Chris Noth, en el funeral de Mr. Big”.

Kristin Davis, que interpreta a Charlotte York Goldenblatt, agregó entre lágrimas: “En un momento, Sarah lo sabía y el resto de nosotros no porque él no quería que lo supiéramos porque no quería que se tratara de eso”. Sarah Jessica, quien interpreta a Carrie Bradshaw, reflexionó sobre la fortaleza que mostró su amigo durante su enfermedad.

Sarah Jessica Parker fue un gran apoyo para Willie Garson

“Si hubiera podido quedarse un día más, dos horas más, tres semanas más, habría reunido la fuerza y habría alejado el terrible dolor en el que estaba. Me refiero al dolor, al dolor físico”, reveló SJP sin poder creer que nunca volverá a hablar con Willie.

Ella agregó: “Dios, no puedo creer que no pueda llamar a Willie. No puedo creer que no pueda llamarlo. Simplemente no puedo creerlo. Y siempre me decía que era el personaje más popular del programa, y no estaba bromeando. Estaba bastante serio. Yo estaba como, ‘¡Si tú lo dices!’ Resultó que podría haber tenido razón”.