Thalía causa polémica al someterse a este tratamiento de belleza

Mantenerse perfecta a los 50 años no es tarea fácil, pero para Thalía es pan comido, pues los años no parecen pasar por ella. Sin embargo, ayudarse algunas veces no está de más. Así lo demostró recientemente en sus historias de Instagram en las que se mostró lista para para marcar la cintura y pidió opciones para quitarse la papada.

“Me están amarrando la cintura con plástico y todo pues estoy quemando la grasa. Es un tratamiento maravilloso que hace mucho que no usaba pero que recomiendo”, dijo en el video publicado en sus historias.

En su cuenta de Instagram ella suele publicar de todo, desde sus sonrisas, sus alimentos, outfits, y por su puesto sus rutinas de ejercicio, hasta la convivencia con sus perritos y sus tratamientos de belleza.

“Quiero un tratamiento para la papada, ¿alguien sabe de alguno?”, agregó en su historia dejando a todos pensativos porque de verdad lo hace falta y así luce más que genial.

Es de recordar que su más reciente trabajo discográfico titulado ‘desAMORfosis’ está nominado en la categoría de “Álbum Del Año Pop” en lo que serán los próximos Premios Lo Nuestro y aprovechó con una publicación para compartirlo y pedirle a sus seguidores que voten por él hasta el próximo 7 de febrero.

“Mis amores, votemos para lograr que #desAMORfosis sea el “Álbum del Año - Pop” en @premiolonuestro. La fecha límite para hacerlo es el lunes 07 de febrero”, escribió al pie de publicación.

Recientemente la cantante acompañó a Chiquis y Becky G con Play-N-Skillz en el video ‘Baila Así’ en el que demostró una vez más su calidad vocal y belleza en unas imágenes y bailes que mantienen el tema entre los favoritos de la audiencia.

“¿Qué les pareció mi outfit para el video exclusivo de #BailaAsí? Este estilo de vestuario me hace sentir más poderosa que nunca”.