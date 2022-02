Eugenio Derbez revivió la polémica sobre su “boda falsa” con Victoria Ruffo, un tema que ha captado el interés de todo el público en los últimos años y sobre el que siempre ha reinado el misterio: nadie sabe con certeza que pasó... hasta hace poco, cuando el actor y director de cine dio su versión a Yordi Rosado en una entrevista.

Reconoció que es un tema delicado y sensible para él, pero que al mismo tiempo quiere aclarar al público: “Esto lo voy a contar porque es un tema que de verdad me puede mucho, me duele mucho porque he cargado con esto toda la vida…”, manifestó.

Victoria Ruffo publica mensaje tras declaraciones de Eugenio Derbez

Cuando Victoria Ruffo quedó embarazada, ambos decidieron tener una relación más formal, pero aún quedaba el dilema de qué le iban a decir a la prensa. Por lo tanto, acordaron decir que estaban “casados”.

“Dije: ‘Tengo que enfrentar esto y lo voy a intentar, no puedo estar teniendo hijos... no quiero tener hijos por todos lados... Resulta que cuando regreso y digo: ‘Vamos a intentarlo, vamos a vivir juntos’. Me dice: ¿Qué le vamos a decir a la prensa?... Pues vamos a casarnos, vamos a decirle a la gente que nos vamos a casar, y no tenemos, cuando nos pidan el acta de matrimonio, ahí está, no te la voy a enseñar. Vamos a decir que nos casamos y punto. Si acaso nos compramos unos anillos’…”, recordó el director y protagonista de “No se aceptan devoluciones”.

Luego compraron dichos anillos, pero Derbez decidió armar una fiesta con todos los amigos para entregarle la joya a la futura mamá de su hijo. El actor recuerda que ambos la pasaron muy bien en esa reunión entre amigos.

Pero al terminar la relación de ambos, toda esta fiesta y “boda” se tornó en una pesadilla:

“Cuando nos separamos, Victoria y yo, quiero suponer, porque esto no lo sé yo, que el abogado le ha de haber dicho: ‘¿Cuándo se divorciaron? Porque yo leí que se casaron… Lo vamos a demandar por daño moral diciendo que te engañó’… Entonces cuando me llega a mí esta noticia yo no lo podía creer”.

Afirmó que no se trató de ningún engaño de su parte hacia Victoria Ruffo y que le ha pedido a ella en varias ocasiones que aclare lo sucedido también.

Por su parte, Victoria Ruffo jamás se ha referido a su relación o boda con Eugenio Derbez, dejando esa parte de su vida totalmente alejada de la prensa.

Sin embargo, en su cuenta en Instagram, publicó recientemente el siguiente mensaje: “Cuando una persona te decepciona, por más que tú la perdones, ya no vuelve a ser nunca como antes”, palabras que sus fans asociaron a las recientes declaraciones de Eugenio Derbez.

