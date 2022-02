Estas son las parejas que se comprometieron en enero del 2022

Este año pudiera estar repleto de bodas tal como fue el 2021, y es que muchas parejas del espectáculo dieron a conocer que se comprometieron con los amores de su vida.

Megan Fox y Machine Gun Kelly

La actriz estadounidense Megan Fox y su pareja, el rapero Machine Gun Kelly, se comprometieron en Puerto Rico, donde se conocieron hace un año y medio, según publicaron ambos en sus respectivas redes sociales. La propuesta de matrimonio tuvo lugar en Dorado, municipio en la costa norte de la isla caribeña, según revelaron ambos en un vídeo que subieron a sus redes sociales.

En lo alto de unas escaleras, enmarcados por un árbol y amenizados por el cantar del coquí, un pequeño anfibio nativo de la isla, Machine Gun Kelly se puso de rodillas y abrió la pequeña caja que contenía el anillo, que es un conjunto a juego de dos piedras preciosas, una esmeralda y un diamante, que según explica diseñó él mismo junto a Stephen Webster.

Macaulay Culkin y Brenda Song

La revista People confirmó que Macaulay Culkin se comprometió con su novia, la también actriz Brenda Song. Los rumores comenzaron cuando se vio a Brenda con un anillo brillante en su dedo anular.

Como se sabe, ambos tuvieron un niño en abril del año pasado, el cual llamaron Dakota. Se encuentran juntos desde el 2017 y se conocieron en el set de ‘Changeland in Thailand’

Lana Condor y Anthony De La Torre

Después de un romance de cuento de hadas que parece hecho para el cine la estrella de ‘A todos los chicos de los que me enamoré’ Lana Condor confirmó el 28 de enero ella y su novio el también actor Anthony De La Torre se habían comprometido después de seis años de noviazgo. Parte del mensaje que adjuntó con las imágenes en su Instagram es una dedicatoria hermosa.

“Decir ‘sí’ fue la decisión más fácil que he tomado. Me considero la mujer viva más afortunada de vivir en tu esfera. Aparte de mi padre, sin duda, eres el mejor hombre del mundo. ¡Emmy y Timmy dijeron que ya era hora de que mamá y papá se comprometieran! ¡Anthony trabajó con la increíble mujer vietnamita Paris Jewellers para diseñar la pieza más impresionante que he visto en mi vida! No puedo esperar para ser tu esposa, cariño. Te amo un millón de veces”.