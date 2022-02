Kate del Castillo sobre Sean Peen: “Lo bloqueé”

La eterna “Reina del Sur”, Kate del Castillo, se prepara para regresar a la pantalla mexicana con una nueva secuela de la narcoserie que la catapultó a la fama. La actriz disfruta de un buen momento profesional pero no puedo evitar referirse a uno de los capítulos más oscuros en su vida que involucra al famoso Sean Peen y el narcotraficante Joaquin “El Chapo” Guzmán.

Han pasado casi seis años de aquel encuentro entre el actor estadounidense y el jefe del cartel de Sinaloa. Ella volvió a referirse a Sean Peen como “la persona más baja que ha conocido en su vida” y confirmó que aquella amistad solo quedó en el pasado. “Salió de mi vida. Nunca más quise contestar el teléfono, lo bloquée, por supuesto”.

En una reciente entrevista en el programa radial Radio Fórmula, la mexicana afirmó. “Este señor no solo me usó como cebo, puso mi vida en riesgo en todos los sentidos”. En 2016, ambos famosos se reunieron con el narcotraficante mexicano El Chapo, uno de los hombres más buscados por la justicia, para una entrevista en exclusiva para la revista Rolling Stone.

Chapo y Kate del Castillo

Esta reunión ayudó a las autoridades a dar con el paradero de Guzmán refugiado en Sinaloa para su posterior extradición a Estados Unidos donde fue juzgado y condenado a cadena perpetua por narcotráfico. Kate del Castillo se convirtió entonces en objetivo de las autoridades quienes investigaron los vínculos con el narco mexicano.

“La verdad me da una pereza infinita. No voy a gastar más dinero, tiempo ni esfuerzo por esta gente que es deplorable, y que es la gente más baja que he conocido, porque eso no se le hace a nadie, poner en riesgo la vida de nadie, es literalmente la vida o la muerte”, exclamó la famosa. Kate aún lucha por demostrar la persecución por parte de las autoridades mexicanas y contra quienes la acusaron de lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada.

Este oscuro episodio en su vida inspiró la serie “Cuando conocí al Chapo”, en la que narró en primera persona las horas que compartió junto al narcotraficante. Durante tres capítulos contó sobre el encuentro aunque insistió no haberse sentido amenazada aunque tuvo momentos atemorizantes. “Él pudo haber hecho cualquier cosa que se le antojara, qué podía hacer yo”.

“Ha sido un proceso agotador, muy duro y doloroso”, agregó la mexicana quien se encuentra de promoción de a tercera parte de “La reina del sur”. Se trata del regreso de la actriz a la pantalla quien tiene más de 20 años residenciada en Estados Unidos. Yo llamo éxito, vivir de lo que haces. En ese sentido sí me siento una mujer exitosa porque no sé hacer otra cosa”, expresó la famosa.

Algunas de las escenas de esta secuela fueron filmadas en Perú, inclusive sitios emblemáticos como el Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo debido a su valor arqueológico. La actriz expresó su emoció al viajar al país andino donde se han grabado otros éxitos de Hollywood como Transformer y Diarios de motocicleta.