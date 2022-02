“Studio Ghibli Park”, el lugar inspirado en las cintas de Hayao Miyazaki abrirá este año

De acuerdo con la página oficial de Studio Ghibli, el parque temático de estas entrañables películas de anime abrirá el 1 de noviembre de 2022. Acerca del “Studio Ghibli Park”, este será un parque especialmente enfocado en que los visitantes sientan que se encuentran en una película de Hayao Miyazaki, uno de los fundadores del estudio. “El Viaje de Chihiro”, “Mi Vecino Totoro”, “La Princesa Mononoke”, “Ponyo”, “El Castillo en el Cielo”, son algunas de las fantásticas películas de Studio Ghibli, las cuales se caracterizan por inspirar un sentimiento de felicidad a sus espectadores.

Studio Ghibli. "El gran almacén Ghibli". / Foto: Studio Ghibli.

Es por ello que desde diciembre de 2018, se anunció que existiría el “Studio Ghibli Park”, un lugar en medio del bosque lleno de imaginación. Desde tal año se sabe que el lugar en donde se está llevando a cabo la construcción del parque es en los terrenos del Parque Conmemorativo “Aichi Earth Expo”, lugar ubicado en Nagakute una ciudad en la prefectura de Aichi en Japón.

"La colina de la juventud". "La colina de la juventud". / Foto: Studio Ghibli.

El parque temático contará con cinco zonas

Acorde con el sitio de Ghibli, habrá dos fases de inauguración de este mágico recinto, pues el 1 de noviembre de este año abrirán tres secciones. Estos espacios son: “El gran almacén Ghibli”, “La colina de la juventud” y “El bosque Dondoko”. Acerca del almacén, se trata de un lugar que cuenta con muchos artefactos y secretos del estudio. Además en este sitio habrá exposiciones como del “Gato autobús” que sale en la película de Totoro.

"La casa de Mei y Satsuki". "La casa de Mei y Satsuki". / Foto: Studio Ghibli.

En la misma línea, en el ”Studio Ghibli Park” también se llevarán a cabo exhibiciones de estudios de cine para niños y de materiales que revelan los secretos de las películas de Miyazaki. En cuanto a lo que albergará la colina, ahí estará “World Emporium”, que es una tienda de antigüedades que sale en la cinta “Susurros del Corazón”. Mientras que en el bosque Dondoko, en la cima de la colina del bosque que se encuentra la casa de Satsuki y Mei, protagonistas de “Mi vecino Totoro”.

"El pueblo Mononoke". "El pueblo Mononoke". / Foto: Studio Ghibli.

Este parque es totalmente temático y no contará con atracciones y estará dividido en cinco secciones, no obstante las otras que faltaría por abrir todavía no tienen una fecha de inauguración. Se trata del “Pueblo Mononoke” y “El valle de las brujas”, como dato, ningún árbol del bosque será talado para recrear el mundo de Ghibli.