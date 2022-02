Cara Delevingne “manifiesta” sobre su deseo de ser madre

Todo parece apuntar que Cara Delevingne está “manifestando” un bebé. La supermodelo habló sobre su deseo de tener hijos en una nueva entrevista con Harper’s Bazaar UK, admitiendo que espera tener hijos a los 30, o sea a partir de agosto de este año.

Si bien Delevingne dejó en claro que no está lista para ser madre en este momento, ya está planeando alistarse para sus futuros pequeños. “Compro ropa de niños para mi futuro hijo que no existe”, dijo. “Los zapatos de bebé realmente me atrapan, me rompen el corazón. Fui de compras el otro día y compré estos diminutos Air Jordan, que son morados y tienen un león en ellos. Me estoy manifestando…”

Hablando previamente sobre los hijos de su hermana mayor, Chloe, la joven de 29 años le dijo a “The Times”: “Me resulta muy difícil... no llegar a ser la tía que me gustaría ser. Me encanta mi trabajo y lo que hago, pero una de mis mayores angustias es perderme ocasiones especiales con mi familia”.

Cara Delevingne se pronuncia sobre su sexualidad

La defensora LGBTQ+, que anteriormente salió con la actriz Ashley Benson, le dijo a Harper’s Bazaar: “Ha sido agradable estar soltera” después de haber estado en “relaciones consecutivas”. También habló sobre su sexualidad, refiriéndose a la fluidez sexual y la falta de modelos a seguir LGBTQ+ cuando era adolescente.

“Creo que me habría odiado menos… Lo único que me alegra de crecer queer y haber tenido que luchar contra eso, es que me da motivación para tratar de hacer la vida de las personas más fácil de alguna manera hablando de eso”, declaró la modelo y actriz.