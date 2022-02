Gigi Hadid rechaza algunas portadas de revistas y esta es la razón

Ha pasado un tiempo desde que Gigi Hadid posó para una portada de revista, y regresó a las páginas brillantes de InStyle esta semana mientras hablaba sobre la razón por la que a veces rechaza las portadas, su hija, Khai, y su experiencia con Real Housewives of Beverly Hills.

“Estoy llegando a este punto de mi carrera en el que no solo tengo que aceptar los trabajos en los que solo vendo ropa. Ahora puedo decir, ‘¿Qué no he hecho?’”, explicó al medio. “Hay revistas a las que digo que no porque prefiero que otra chica tenga la oportunidad de conseguir esa portada. No necesito volver a hacer la misma portada si la carrera de otra persona podría dispararse debido a eso”.

Cuando se le preguntó sobre su primer año y medio de maternidad, Hadid no pudo evitar hablar sobre Khai, a quien dio la bienvenida en septiembre de 2020 con su ex pareja Zayn Malik. “Todavía no puedo creerlo. Es salvaje”, dijo Hadid. “Estás obsesionado con ellos, pero a veces te das la vuelta y dices: ‘Oh, Dios mío. ¿De dónde vienes?’”.

Gigi Hadid no creció frente a la luz de las cámaras

Aunque Hadid sabe que la gente cree que creció rodeada de cámaras mientras su madre, Yolanda Hadid, filmaba RHOBH, la modelo de 26 años dice que el equipo de cámara de reality tv solo entró en su vida cuando estaba en el último año de la escuela secundaria.

“Cuando la gente empezó a conocerme, era como, ‘Oh, su madre estaba en The Real Housewives of Beverly Hills’. Pero esa no era mi vida o una parte de mi crecimiento”, explicó Hadid. “Mi mamá no apareció en la televisión hasta que yo estaba en el último año de la escuela secundaria, así que estaba saliendo de la casa”.