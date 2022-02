Jacqueline Bracamontes vs Elizabeth Gutiérrez, lo que tienes que saber sobre su guerra de declaraciones

Cuando se trata de expresar opiniones y defender una posición, las plataformas de difusión como los podcast y los blogs son ideales para difundir un mensaje o manifestar declaraciones. Pero no siempre termina de la mejor manera, presentando varias situaciones problemáticas, como en el caso de Jacqueline Bracamontes y Elizabeth Gutiérrez quienes en los últimos días han estado estelarizando una candente disputa entre ellas.

La guerra de declaraciones se ha sostenido por un suceso que relató Bracamontes en su libro hace un par de años respecto a una relación que tuvo con el actor William Levy, algo que la pareja del cubano había estado tratando de dejar a un lado. Pero a más de cuatro años de la publicación, Elizabeth Gutiérrez decidió romper el silencio al respecto.

Lo que se sabe sobre la disputa entre Jacqueline Bracamontes y Elizabeth Gutiérrez

¿Quién inició la disputa?

La respuesta a esta pregunta es paradójica: varios usuarios reportan que fue Jacqueline Bracamontes al publicar en su libro “La pasarela de la vida” que llegó a tener un romance con William Levy en 2009 cuando hicieron la telenovela “Sortilegio”. Bracamontes justifica su romance reseñando que el actor habría terminado su unión extramarital al enterarse que Gutiérrez había salido embarazada solo para mantener la relación.

Sin embargo, muchos usuarios reportan que quien disparó la primera bala en esta guerra fue Gutiérrez, ya que la mexicana se pronunció respecto a la presunta infidelidad de su pareja con Bracamontes a más de cuatro años de haberse publicado el libro.

¿Qué dijo Elizabeth Gutiérrez sobre la relación de William Levy con Jacqueline Bracamontes?

A través de una entrevista con Erika De La Vega en su podcast, la presentadora le preguntó a Elizabeth sobre ese evento polémico que redactó Jacky en su libro, teniendo la oportunidad de dar su versión de los hechos luego de más de cuatro años que se publicó la historia.

“Nunca he hablado de esto obviamente porque no me ha interesado y nunca me han preguntado. Para mí es como una falta de respeto a ambas familias, porque para qué contar algo así”, comentó Elizabeth Gutiérrez en el podcast.

“Y también pienso en que si eres capaz de pensarlo es porque eres capaz de hacerlo, yo gracias a Dios no tengo la necesidad de amarrar a un hombre. Yo sólo tengo dos hijos y si te preguntas, esa persona no sé cuántos, pero definitivamente más de dos, entonces pregúntale a ella quién necesita amarrar a quién”, dijo.

Finalmente dejó ver cuál era la opinión que tenía de Jacqueline Bracamontes luego de las declaraciones que hizo en su libro: “Yo pensaba que era una persona admirable, una buena mujer, desafortunadamente me tocó conocer otro lado de ella. Y nadie me lo tiene que contar, yo estaba en México, yo lo viví, entonces no me parece que después escriba un libro”.

Jacqueline Bracamontes se pronunció de manera indirecta

A propósito de las declaraciones Elizabeth Gutiérrez en la entrevista con Erika De La Vega, Jacqueline Bracamontes aprovechó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje indirecto.

Y si bien la actriz no hizo ninguna referencia al podcast o las declaraciones hechas por Gutiérrez, sí compartió varias historias en las cuales se dejan ver todas las muestras de apoyo que sus fans le hacen llegar, indicando de cierta manera que todo lo que la pareja de William Levy le dijo en la entrevista no le afectó.

Entre las historias compartió varios videos hechos por páginas de fans dedicadas a su trabajo en los medios, además de varios fotos y mensajes de apoyo como “Y nunca estarás sola, yo contigo siempre estaré”.

Te recomendamos en video: