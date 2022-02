Ninel Conde rompió el silencio y habló de Larry Ramos a cinco meses de su fuga

Ninel Conde, finalmente, conversó sobre el polémico caso de su esposo, Larry Ramos, quien actualmente es buscado por las autoridades luego de escapar, hace cinco meses, de su arresto domiciliario en Estados Unidos.

La guapa actriz aseguró que no ha hablado con él y no sabe absolutamente nada acerca de su paradero. Y es que en septiembre de 2021 se informó que el empresario se había escapado de su casa, lugar en el que estaba bajo arresto por presuntamente haber estafado a unas 200 personas con un mecanismo piramidal.

La historia de amor de Ninel Conde y Larry Ramos Foto: Instagram @ninelconde

Fue durante una entrevista con el programa Ventaneando, que la también cantante conocida como ‘el Bombón asesino’ habló al respecto. Y contó cómo la ha pasado desde que su pareja decidió fugarse, asegurando que no ha tenido contacto alguno con él.

“Así es la vida”

“No (Larry no se ha contactado), mejor, ¿para qué? No, creo que tiene muchas cosas que arreglar primero y Dios dirá qué. Son situaciones que digo: ‘Ay, Ninel, sólo a ti te pasan esas cosas’. Todas son experiencias y aprendizajes”, dijo.

Además recalcó que siempre actuó con el corazón y jamás se imaginó que iba a traicionar su confianza: “Yo creo que los golpes de la vida, los sufrimientos, los errores... Porque de pronto uno puede confiar en alguien que, pues, a lo mejor, no debiste, o a lo mejor sí, o quién sabe, el tiempo lo dirá. Pero uno actúa de buena voluntad, no actúas pensando ‘ay, voy a confiar en este para que las cosas salgan mal’, no. Así es la vida y hay que seguir adelante”, expresó.

Hay que recordar que Ramos permanecía con grillete y bajo arresto domiciliario y el día que debía presentarse a declarar ante el FBI se escapó. Esto porque presuntamente pasaría de estar bajo prisión domiciliaria en el departamento que compartía con su esposa, en Miami, a ser detenido en una celda común.

Una de las acusaciones es de Alejandra Guzmán a quien estafó con más de 4 millones de dólares

Pero el nacido en Colombia prefirió romper el grillete GPS, que mostraba su localización a las autoridades, y escapar. Desde entonces los ojos se volcaron hacia, ‘el Bombón asesino’, pero ella en varias ocasiones, había asegurado no saber nada sobre de los innumerables fraudes que su esposo cometió, a algunas celebridades. Uno de los más sonados es el de Alejandra Guzmán, a quien le robó con más de 4 millones de dólares.

Uno de los familiares más cercanos a Larry es su tío, Jairo, pero este ya se habría alejado de él desde que comenzó con los problemas con la Justicia. Y es que tuvo que salir a desmentir toda relación con Ramos, pues este habría afirmado que usaría el dinero de las cuentas bancarias de su familiar.

“Su tio Jairo fue quien lo acogió cuando Larry vino de Colombia a Estados Unidos, fue incluso su primer asesor financiero. Ahora que sabemos que en medio de la investigación Larry estaba diciendo que iba a utilizar las cuentas de su tío para lavar el dinero”, mencionó el conductor del programa Suelta la sopa, hace unos meses.