Pilar Montenegro, ¿qué ha pasado con la exintegrante de Garibaldi?

La famosa banda conformada por Sergio Mayer, Paty Manterola, Charly López, Katia y Luisa Fernanda, Garibaldi, volvió a hacer acto de presencia ante miles de sus seguidores el pasado mes de diciembre, pero faltó una de sus fundadoras, Pilar Montenegro.

En ese show, la agrupación asistió como artista sorpresa en el concierto 90s Pop Tour, y desde entonces no se sabe si volverán a los escenarios. Lo que sí se rumora es que quieren llevar a la pantalla chica la historia de la banda, a través de una bioserie.

Pilar Montenegro

Por su parte, Montenegro no quiere saber nada del mundo del espectáculo, así lo contó Luisa Fernanda para el programa Sale el sol. En cual explicó los motivos de la renuencia de la cantante de regresar a los escenarios.

“Vamos a ver qué tal hasta dónde se puede negociar con cada uno de los integrantes, qué quiere contar y qué no quiere contar cada uno, porque el chiste es que contáramos todo”, comenzó explicando cn respecto a la serie.

Pilar no va a estar

“Eso sí se los digo desde el principio, Pilar no va a estar, Pilar está retirada. Pilar no tiene intenciones de volver nunca más, no le interesa saber nada del medio del espectáculo, de la prensa, de los medios en general, no quiere saber absolutamente nada”, contó también en una entrevista con los medios de comunicación.

Agregó que aunque tanto los integrantes de la banda como sus fanáticos desean que Montenegro forme parte de Garibaldi nuevamente no la van a presionar para que se reuna con ellos: “Eso realmente lo tendrá que negociar la productora o el director o quienes vayan a ser, pero la verdad no lo creo, porque ella no quiere. O sea, ella no quiere, ha sido conflictivo que la gente entienda que nosotros no podemos forzar a alguien que no quiere estar”, mencionó.

Con respecto a Xavier Ortiz, quien falleció en 2020, estará presente a modo de anécdotas en la bioserie de la banda: “Yo creo que debemos hacerlo ¿no?, quedaríamos como tontos si no lo hacemos, obviamente hay que contar anécdotas, algunas cosas por ejemplo de su vida personal, pues no las sabemos. Porque él estaba casado con una chava que nada que ver con nosotros, o sea, las conocemos y le guardamos mucho respeto”, concluyó Luisa Fernanda.

En silla de ruedas

Sobre el retiro de Pilar del medio artístico se sabe que se debe a una extraña enfermedad llamada Ataxia. El cual es un padecimiento que provoca que no pueda tener coordinación en los movimientos de las partes del cuerpo.

En 2016 fue cuando comenzó a especularse que la artista estaba pasando por una fuerte depresión debido al padecimiento de la enfermedad degenerativa que la mantiene en una silla de ruedas, y que al parecer su padre pasó por lo mismo.

Jerónimo García, diseñador de vestuario de Garibaldi y amigo de Pilar, dijo en una entrevista con el diario Basta!, hace un tiempo, qué, “lo de la silla de ruedas es porque padece una enfermedad degenerativa, su papá de eso murió y posiblemente lo haya heredado. Usa la silla para no cargar todo su peso, sus pies no le responden muy bien, tiene que sostenerse con algo; me dijo que no quería saber nada del medio artístico porque ya estaba harta”.