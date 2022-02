Razzie 2022: Jared Leto, Ben Affleck y hasta sección Bruce Willis entre los nominados a lo peor del año en el cine

En toda una tradición se han convertido los premios Razzie, que celebran a lo peor del cine. Los premios Golden Raspberry, popularmente conocidos como Razzies o anti Oscar, fueron creados por el crítico y escritor de cine John J. B y ya se dieron a conocer los nominados para este año.

El peculiar galardón, que sin piedad nomina en cada una de sus categorías, suele provocar gran controversia y humor en torno a la lista. Este año regresa una nueva edición con algunas novedades como la terna dedicada al legendario actor Bruce Willis; además, una doble nominación para Amy Adams y la presencia de Jared Leto cuya actuación en La casa Gucci sigue dividiendo opiniones, pero que sigue sumando nominaciones como fue en los SAG Awards y se perfila para el Óscar.

La edición número 42 de estos premios, se llevarán a cabo como ya es tradicional, la noche antes de los Óscar el próximo 26 de marzo. Entre los más nominados aparecen Lady Di: El musical, Space Jam: Nuevas leyendas y La mujer en la ventana, sin olvidar a Bruce Willis, que tiene su propia sección con las ocho películas que ha estrenado este año.

Han nominado al Razzie a Jared Leto. pic.twitter.com/mymcUaOg3S — Dabi (@dabiconb) February 7, 2022

Ben Affleck no merece este tipo de escarnio, estuvo excelente en The Last Duel.



Jared Leto, por otro lado... https://t.co/j3uTPfQaJw — Farfaramir (@farfaramir) February 7, 2022

Jared Leto va a ser nominado al Razzie y al Oscar por el mismo papel. Yo lo veo. https://t.co/gMN04oMH7G — Lorena❤️⚽🎬 (@LoreNorton9) February 7, 2022

Que bueno que Jared Leto esté nominado al Razzie por #HouseOfGucci. Realmente es la peor actuación del 2021. pic.twitter.com/JMMqG9nU5f — 𝐃𝐞𝐫𝐞𝐜𝐤 📰📓🖊 (@vespervievv) February 7, 2022

¿Cómo surgieron los Razzie?

John JB Wilson, un estudiante de cine de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), fundó con su amigo Mo Murphy los galardones en 1981, después de haber soportado una función doble de las películas musicales “Xanadú” (con Olivia Newton-John) y Can’t Stop the Music (con el grupo de música disco Village People).

[ Tips para surtir tu alacena ]

[ Organiza tu alacena con estos tips ]

Y en estos más de 40 años casi nadie se ha salvado: ni las vacas sagradas de Hollywood, como Sylvester Stallone, el actor con más nominaciones, o Madona, la artista que más premios ha recibido.

Aquí los nominados:

Peor película

Lady Di: El musical, de Christopher Ashley

Infinite, de Antoine Fuqua

Karen, de Coke Daniels

Space Jam: Nuevas leyendas, de Malcolm D. Lee

La mujer en la ventana, de Joe Wright

Peor actor

Scott Eastwood – Dangerous

Roe Hartrampf (como el príncipe Carlos)

Diana the Musica l LeBron James

Space Jam: Una nueva eraBen Platt

Querido Evan Hansen Mark Wahlberg

Peor actriz

Amy Adams – La mujer en la ventana

Jeanna de Waal – Diana the Musical

Megan Fox – Midnight in the Switchgrass

Taryn Manning – KarenRuby

Rose – Vanquish

Peor actriz de reparto

Amy Adams – Querido Evan Hansen

Sophie Cookson – Infinite

Erin Davie (como Camilla) – Diana the Musical

Judy Kaye (como la reina Elizabeth y Barbara Cartland) – Diana the Musical

Taryn Manning – Every Last One of Them

Peor actor de reparto

Ben Affleck – El último duelo

Nick Cannon – The Misfits

Mel Gibson – Dangerous

Gareth Keegan – Diana the Musical

Jared Leto – La casa Gucci

Peor actuación de Bruce Willis en una película de 2021

Bruce Willis – American Siege

Bruce Willis – Apex

Bruce Willis – Cosmic Sin

Bruce Willis – Deadlock

Bruce Willis – Fortress

Bruce Willis – Midnight in the Switchgrass

Bruce Willis – Out of Death

Bruce Willis – Survive the Game

Ex Académicos se reencuentran para dejar atrás rumores y celebrar aniversario

Peor remake, secuela o copia

Karen

Space Jam: Una nueva era

Tom & JerryTwist

La mujer en la ventana

Peor director

Christopher Ashley – Diana the Musical

Stephen Chbosky – Querido Evan Hansen

Coke Daniels – Karen

Renny Harlin – The Misfits

Joe Wright – La mujer en la ventana

Peor guion

Diana the Musical

The Misfits

La mujer en la ventana

PUBLIMETRO TV: