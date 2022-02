Anuel amenazó a sus detractores por criticar a su novia

Además de ser conocido como uno de los cantantes de trap más escuchados de Latinoamérica, Anuel también ha protagonizado varios momentos polémicos durante su carrera que lo han llevado a ser tendencia en las redes sociales. Y uno de los más recientes se enfoca en cómo el puertorriqueño defiende a su novia, amenazando a sus detractores en el proceso.

Después de su escandalosa separación con su exnovia, la cantante Karol G, Anuel estuvo un tiempo disfrutando de su soltería hasta que recientemente se supo que había encontrado el amor en la intérprete dominicana conocida como Yailin “La más viral”. Desde que se supo la noticia, varios de sus seguidores se mostraron inconformes con su elección, manifestándoselo reiteradas veces en sus redes sociales.

Así amenazó Anuel a sus detractores

A través de las redes sociales se ha hecho viral un video en el cual el cantante atacó a sus detractores para defender a su novia Yailin de todas las críticas e insultos que la joven cantante ha recibido a partir de que se conociera que estaba en una relación con él. En el clip se puede ver al puertorriqueño acostado junto a su pareja mientras le pide a las personas que dejen los insultos a un lado.

“La habladera esa de m****a que tienen de Yailin, paren de hablar m****a, yo soy un bandido, están hablando m****a de mi mujer”, dijo el cantante en el video.

Seguidamente dejó saber a sus seguidores que entre sus planes futuros está casarse con ella: “Oyeme bandido cuando tú vas hablar m****a de alguien tú no te dejas llevar por lo que te dicen, la gente se mide por la forma en que camina y quiero dejar algo bien claro, me voy a casar con ella y ya”.

Pero las cosas subieron un poco de tono cuando el cantante terminó por amenazar a sus detractores, advirtiéndoles que todo lo que dicen en las redes sociales les puede traer consecuencias y que tiene problemas para controlar su enojo

“Todo el que hable en las redes, en la vida real tiene consecuencias, en serio en las redes tú hablas… No hablen mal de Yailin que tengo un problema de manejar el enojo, necesito clases”, concluyó Anuel.

Los comentarios en las redes sociales

En relación al video que se ha hecho viral estos últimos días, varios de los fanáticos de Anuel se pronunciaron ante este comunicado, con muchos de ellos calificándolo de “ordinario” y “falta de respeto” por la manera en que se dirigió a su público.

“El respeto debe comenzar por ellos mismos”, “Tal para cual!! Los dos barriales, corrientes y ordinarios” y “Qué se puede esperar de un hombre que admite que tiene problema de ira? En cualquier momento sale diciendo otro discurso igual con arma en mano” fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

Por otro lado, también se manifestaron aquellos que quisieron burlarse de la manera de hablar del artista y su pareja, argumentando que no se sintieron amenazados porque no le entendieron nada de lo que decían.

“Pará la próxima cuando hable este señor colocar subtítulos. No se le entiende ni miércoles”, “Pobre hombre enséñenle a hablar” y “Necesitamos un intérprete para este par de joyitas, es que no se les entiende nada. Y no tiene nada que ver la paleta que se estaba comiendo Anuel”, dijeron los usuarios de las redes sociales.

Finalmente, los internautas también se pronunciaron sobre la ex de Anuel, argumentando que lo mejor que pudo hacer Karol G fue alejarse del cantante de trap, con comentarios como “Lo mejor que le paso a Karol G fue dejar a ese señor” y “Karol G se libró de semejante corriente”.

