Así reaccionó Catherine Siachoque al cambio físico de Miguel Varoni

La dramática pérdida de peso que causó el Covid-19 en el actor colombiano, Miguel Varoni, lo llevó a tomar una decisión contundente: someterse al bisturí para recuperar la juventud que perdió en apenas meses. Una de sus más férreas defensoras, su pareja, Catherine Siachoque, fue una de las primeras en reaccionar al antes y después del famoso.

“Yo creo que uno se debe ayudar con cosas, aparatos, cremas, tomando suplementos… Pero hay un momento que uno sabe que ya eso no va a pegar, eso ya no se va a mejorar, entonces, ¿qué seguimos esperando? Él había adelgazado tanto que ya necesitaba quitarse un poco porque es que perdió demasiado peso”, expresó en una entrevista citada por People en español.

Más adelante, se refirió a la atracción que siente por su pareja desde hace más de décadas. “Igual a mí él me va a gustar así sea gordo, flaco. Yo lo he visto en diferentes escenarios de su vida, de diferentes formas, y él es mi amor, entonces la parte física no me importa mucho”, dijo al mismo tiempo que reiteró su apoyo por querer verlo bien pero sobre todo, porque él se sienta bien.

El protagonista de la famosa telenovela colombiana “Pedro el escamoso” compartió el proceso de su cirugía en las redes sociales. Su médico experto, Alan González, detalló la condición del también productor. “Lo particular de Miguel es que su proceso de envejecimiento se aceleró muchísimo porque al perder el volúmen facial la estructura que le da cierto soporte a la cara, no solo son los huesos ni el músculo, también es la grasa que está debajo de la piel. Al disminuir su volúmen empieza también a ponerse muy flácida”.

Con otro video musicalizado por “Felices los cuatro” de su paisano Maluma, Varoni mostró su paso por el quirófano sin perder el sentido del humor. Finalmente, exhibió con orgullo el antes y después, con una notable lozanía en el rostro, dejando atrás la flacidez y las señales de envejecimiento que muchos criticaron en las redes sociales.

“Mi vida bello tú siempre, serás el más, con o sin”; “Eres un duro y te felicito por enfrentar esto así”; y “Siempre lo cambios son buenos. Y más si ellos nos hacen felices”, le escribieron en Instagram. incluso el reguetonero Maluma elogió su nueva apariencia. “Vas a quedar bello bebé”, expresó.

Varoni y Siachoque participan en la nueva producción dramática de Telemundo, “La mujer de mi vida”. El actor trabaja detrás de cámaras mientras que la famosa interpreta el papel antagónico, además de compartir créditos con Iván Sánchez, Angélica Celaya y Mauricio Islas. Siachoque además participar en la segunda temporada de la serie para Netflix, “Oscuro deseo”, protagonizada por Maite Perroni y Alejandro Speitzer.