Guillermo del Toro deja en claro que México está presente en todas sus películas

Guillermo del Toro sigue sumando nominaciones en esta temporada de premios. El cineasta mexicano recibió cuatro postulaciones para el Óscar 2022, con su más reciente película El callejón de las almas perdidas (Nightmare Alley). Durante un conversatorio en la Cineteca FICG de Guadalajara, Del Toro señaló que la cinta protagonizada por Bradley Cooper y Cate Blanchet tiene muchos lazos con México, como suele ser en la mayoría de sus películas.

Mexicano pendiente de lo que sucede en el país, que llena de orgullo con sus apoyos y premios, gusta de retomar la tradiciones y costumbres de su país, con su propia interpretación.

Del Toro comparte divertidas anécdotas

“En el filme hay una parte donde aparece una muer araña, de hecho esa mujer araña, el discurso es que me quedé así por desobedecer a mis padres (risas). La araña la vimos mi hermano Federico y yo, ese show que se ve en la película lo vimos exactamente, pero con un foco rojo en el Parque Agua Azul (Guadalajara); luego fuimos a Chapala un domingo cuando fuimos a ver un carnaval y entramos a ver a la mujer araña y se me quedó en la cabeza todos estos años”.

La mujer araña de Del Toro. Inspirada en ferias mexicanas. (Foto: Cortesía.)

“Los monstruitos en jarros que son mitad de las ferias y mitad del laboratorio de ciencias del Instituto de Ciencias (escuela donde estudió en Guadalajara). Para mí, la película es muy en este rollo tipo Ripstein o Buñuel en México; incluso de Gavaldón, no es casualidad que recientemente con la Cineteca restauramos El suavecito, que es cine negro mexicano”.

"Podría echar un rollo de como está diseñada la película visualmente: la primera parte es líquido, agua; y la segunda es nieve. La neta es que cuando era chiquito y llovía en Guadalajara me gustaba tanto; me dormía junto a la ventana de la casa, tenía un radio de onda corta y en la noche ponía la BBC. Me sentaba junto a la ventana con un almohada y veía las gotas de lluvia al caer... Guadalajara huele a barro húmedo cuando llueve. La lluvia es totalmente cinematográfica, y efectivamente la nieve, es lo más raro para mi como mexicano".

"He sido productor, director, escritor y hasta traía las tortas. Lo que más extraño con el Covid es ir a Guadalajara".

Guillermo del Toro, un cineasta dispuesto a retratar la crudeza humana en “Nightmare Alley”

“El otro día le preguntaron a un actor como es trabajar con Guillermo del Toro y respondió: ‘muy frío (risas)”. Le digo a Kim Morgan (esposa), yo de pendejo le podría poner exterior, playa de Fiji, pero pongo el callejón abandonado, lluvia, porqué me hago la vida tan difícil, pero siempre son alcantarillas, callejones”.

Guillermo del Toro durante el rodaje. Guillermo del Toro, Ron Perlman, Bradley Cooper, Toni Collette, Roony Mara and Mark Povinelli en Nightmare alley. (Kerry Hayes)

Confiesa su deseo de filmar en México

Con 30 años de carrera, agregó que espera filmar en México un proyecto que tiene guardado desde hace 10 años.

“Lo que viene inmediatamente es Pinocho luego de ahí una que es grande y difícil que no puedo contar de qué es, pero es importante. También viene una serie de televisión que se llama El gabinete de curiosidades, que son ocho directores y salgo como el que anuncia las historias, como Alfred Hitchcock con la panza, por lo menos (risas)”, señaló.

Agregó, “tengo un guion que me ha costado mucho trabajo, que tengo desde hace 10 años. Tengo perfectamente el primer acto, el segundo acto medio claro y sé hacia dónde va el final, pero me cuesta trabajo. Quiero regresar a filmar a México, me encantaría este guion concretamente que pasa en la Ciudad de México, porque fue una cosa que escuché. El origen de todo lo escuché en una conversación y me pareció tremendo. Una vez más no sería de terror, no es policíaco pero es un drama real en tres partes”.

Destacó que quiere volver a escribir en español: “Me encantaba en Doña Lupe escribir esos diálogos en español, como ‘pinche vieja pata de palo hasta por el culo le han de haber salido las alas (risas)’, joyas literarias como esas (risas”, finalizó.

