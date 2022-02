Erika Buenfil podría convertirse en la nueva suegra de la Bebeshita

La influencer y presentadora que saltó a la fama gracias al programa para encontrar el amor, Enamorándonos, Bebeshita, reveló que ha recibido varios mensajes directos por medio de Instagram, donde el hijo de una reconocida actriz y ahora tiktoker, la invita a una cita.

Daniela Alexis mejor conocida como Bebeshita, fue entrevistada por el programa matutino Venga La Alegría, donde confirmó el rumor que se dijo en un programa de radio, en el cual reveló que el Nicolás, el hijo de Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. le ha mandado varios mensajes para invitarla a salir.

Te dejamos la entrevista:

Érika Buenfil podría convertirse en la nueva suegra de la Bebeshita

Bebeshita reveló que en los mensajes, Nico se ha portado muy coqueto con ella, y él fue el primero en escribirle e incluso el dijo que era su fan “Siempre tengo pegue con chavitos, siempre ando con más chicos que yo, sí cotorreo con él, me dijo ‘hay que salir, hay que vernos’, y yo le conteste que le tenía que preguntar a su mamá para ver que opinaba de esta situación, también le dije que cuando cumpliera 18 veíamos”, por otro lado, agregó que nunca lo ha visto en persona, “La verdad es muy alto y muy guapo, le llevaría como 13 años”.

Érika Buenfil opina acerca de lo que dijo la Bebeshita

La actriz, que hace un par de meses creó su cuenta en TikTok, misma que cuenta con 15 millones de seguidores, opinó acerca de lo que está pasando con su hijo Nicolás y la Bebeshita, “Son cosas de adolescentes, la verdad está muy guapa, yo no sé que le puso Nicolás, yo no soy suegra de nadie todavía, le gustan muchas pero todavía no tiene novia”. Por su parte, Flor Rubio, la conductora del programa matutino, agregó que eso sonó como si Erika Buenfil estuviera celosa.