El inolvidable “Benito Rivers” dejó un gran vacío en los foros de la popular serie “Vecinos”. El personaje dijo adiós con el fallecimiento del actor que le dio vida: Octavio Ocaña. Es por ello que el productor del programa, Elías Solorio, decidió invitar a sus familiares para un encuentro con el elenco que acompañó al joven en su prometedora carrera.

Bertha Ocaña, hermana de Octavio, publicó varias fotos del conmovedor omento en que se reunieron ante el enorme afiche de la serie que ya va se encuentra grabando las temporadas 12 y 13, citó Unicabletv.

“No puedo expresar con palabras lo que sentimos de estar aquí en este foro con la familia de “Vecinos”, que siempre fueron su segunda familia y Televisa siempre fue y sigue siendo nuestro segundo hogar” , afirmó la joven.

Familiares de Octavio Ocaña (Instagram)

También dijo estar agradecida por la invitación ya que los padres de Octavio pudieron estar presentes durante las grabaciones junto a Mayrín Villanueva, Ana Bertha Espín, Roxana Castellanos, entre otros actores.

Familiares de Octavio Ocaña visitaron el foro de “Vecinos”

“Gracias también al mejor equipo de @vecinosoficial y gracias sr @eliassolorio porque bien dicen que recordar es volver a vivir y es una bendición recorrer los pasillos del lugar que vieron crecer a nuestro Tavito, visitar su foro, estar con ustedes que tanto lo quisieron y que lo siguen teniendo más presente que nunca. Gracias por este día tan especial que nos tocó vivir hoy, siempre será un honor visitarlos”, compartió.

Toda la jornada fue emotiva y así lo comentaron los seguidores de la serie que catapultó al popular Benito Rivers desde niño. “Su recuerdo no morirá, está más vivo que nunca”, fue uno de los mensajes dejados por los fans y que interpreta el sentimiento de muchos usuarios de las redes sociales.

Familiares de Octavio Ocaña (Instagram)

Benito irá de viaje

Para resolver la enorme ausencia de Octavio, Pepillo Origel soltó en el programa Con Permiso “haz de cuenta que se va de viaje el muchacho y que la novia nada más tiene contacto con él por teléfono”, señaló.

Se había dicho que podría ser reemplazado por otro actor, pero la idea no termina de encajar entendiendo que Octavio creció haciendo el personaje y mantuvo una enorme popularidad que se truncó con su inesperado fallecimiento a los 22 años. “Yo ya soy Benito, la gente en la calle me llama así y creo que más bien me he tenido que adaptar a que me llamen por mi nombre, Octavio, porque toda la vida me han dicho Benito”, expresó el actor al referirse a su personaje de “Vecinos”.

Ocaña falleció tras una persecución policíaca en la autopista Chamapa-Lechería, situación en la que recibió un impacto de bala. Se reveló, tras las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que el balazo habría sido disparado accidentalmente por el mismo actor, cuyo cuerpo dio positivo a alcohol, pero esta explicación fue puesta en duda en su momento por sus familiares.

“El dictamen de mecánica de hechos, realizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México indica que “durante su huida el conductor perdió el control, salió de la cinta asfáltica y se impactó sobre su parte delantera derecha; en este momento y a consecuencia de la dinámica de este percance el conductor presumiblemente accionó el arma de fuego que portaba en su mano derecha”, citó El Universal.

Te recomendamos en video