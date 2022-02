Gaby Rivero: ‘sí hubo tentaciones en mi vida por dinero o hacer cosas que no quería, pero no caí’

La actriz Gaby Rivero no para de trabajar en la televisión. Radicada en Miami, quien vive solo con su esposo porque sus hijas ya no están en casa por los estudios, ha optado por seguir con proyectos en México para darle continuidad a su carrera, como es en la telenovela Amor dividido.

“Es difícil trabajar en Estados Unidos; por ejemplo en Miami donde no hay muchas producciones el hecho de dejar a mi familia allá, mis hijas ya no están pero mi esposo sí, pero el moverme de país es por el gusanito de actuar y seguir con mi carrera”, señaló en entrevista para Publimetro.

Con una trayectoria de 42 años, la actriz reveló que una de sus grandes inseguridades es que la gente se pueda olvidar de ella.

“Si pasa mucho tiempo la gente se olvida de ti, a mi me contrató Rosy Ocampo para hacer Vencer el pasado, así que me vine para hacer esa novela y solo iban a ser cuatro meses; luego vino la invitación de Angelli Nesma para hacer Amor dividido y me encantó. Así que le dije a mi esposo: ‘¿Qué crees? Me voy a quedar un ratito más (risas)’. En cierta forma no es miedo es como inseguridad, de que uno se va poniendo vieja y tiene que estar vigente, porque no me imagino mi vida, así nada más, como ama de casa. Me encanta actuar y no quiero dejar de hacerlo”.

Gaby Rivero detalló que durante su carrera si hubo propuestas “indecorosas”, pero evitó caer en las tentaciones.

“Creo que no me arrepiento de nada, porque creo que sí hubo tentaciones en mi vida por dinero o de hacer cosas que no quería hacer, pero no caí y no las hice. Eso está bien padre, porque ahora que tengo hijas, no tengo que ocultar nada, de alguna forma eres un ejemplo para ellas”.

Con personajes tan emblemáticos como la Maestra Ximena, la actriz opinó de porque sigue viva esa nostalgia al pasado.

“Estamos viviendo mucha nostalgia en todos los sentidos, no nada más visualmente sino musicalmente. Todos estos grupos que han regresado -ochenteros y noventeros- no los queremos dejar ir porque es música. Tuve la fortuna de ver pasar a muchos cantantes de renombre, unos ya se fueron y otros siguen aquí, la nostalgia está vigente porque no queremos que lo bueno se nos vaya”, dijo.

Actualmente, la vemos en el papel de Rosaura Sánchez en la telenovela de Amor dividido que protagonizan Gabriel Soto, Eva Cedeño y Andrés Palacios.

“Yo quiero mucho a Rosaura porque me da mucha ternura es como que tiene la ilusión de un quinceañera, pero al mismo tiempo tiene que enfrentar la vida para poder soltar los lazos de su hijo Danilo (Lambda García) y de ella misma. Es muy luchona y a pesar de ser de provincia no se le cierran las puertas en la Ciudad de México, es muy religiosa, tiene mucha fe y enamoradísima del Phillipe (Pedro Sicard), que no le hace caso (risas). Rosaura tiene una historia fuerte y bien padre“.

El valor de la Maestra Ximena

Gaby Rivero, la recordada y querida Maestra Ximena de la serie infantil “Carrusel”, sigue vigente entre varias generaciones que crecieron con ella en la televisión.

“Fue un parteaguas en mi vida, un antes y después. La gente cree que empecé cuando llegó la Maestra, pero yo ya tenía 10 años trabajando para Televisa y estaba haciendo teatro para niños. Me llegó la oportunidad muy joven y la hice mucho tiempo: dos años en Carrusel luego un año de Carrusel de las Américas con otro reparto, fue una experiencia increíble. Además, me hizo internacionalmente conocida, era una novela que aportaba mucho. Tenía muchos valores, las cosas se decían por su nombre y se contaba una historia con problemas que se podían resolver”, comentó.

“Me encanta que siga vigente, que me sigan llamando y la quiero. La Maestra no va a morirse nunca porque se quedó en la memoria emocional de la gente, eso es bien padre”. — Gabriela Rivero

La actriz agregó, “ya son 32 o 33 años que hice ese personaje, que me reconozcan con todo y sobrepeso, arrugas y canas, que digan: ‘ahí está la Maestra Ximena’ es un gran orgullo”.

Frases de Gaby Rivero

“Tomo proyectos que aporten a la sociedad, además de divertir, siempre sigo eso al momento de escoger algún personaje”.

“El ver atrás y decir esto lo hice bien o me equivoqué, me ayuda a evolucionar. Por supuesto que el pasado te ayuda a ver hacia el futuro, porque vas viendo por dónde vas pisando”.

“Prefiero ser querida, más que famosa”.

