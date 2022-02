Los Lobos están listos para aullar en los premios Goya

Max y Leonardo están sentados frente a la pantalla esperando que inicie la entrevista vía zoom. Desde otro lugar, también está Martha Reyes Arias, ellos son los protagonistas de la cinta mexicana Los Lobos que viaja este jueves a los premios Goya en España.

Tras dos años en Málaga, los premio Goya se llevarán a cabo en Valencia para celebrar una gala, donde la cinta mexicana está nominada como Mejor película iberoamericana.

“Después de todo el recorrido que ha tenido la película en diversos festivales, ésto se siente como la graduación. Después de tanto esfuerzo y tanta cosa es lo más catártico. Estamos felices de que hayan escogido a la película para que represente a México en estos premios. El haber logrado una nominación es de verdad una sorpresa, y más para nosotros siendo ejecutantes desde Guadalajara, porque además de que es difícil hacer cine en México, hacer cine desde provincia es muchísimo más difícil; no solo hacerlo, sino que se vea”, compartió Reyes Arias.

Los lobos han participado en vario festivales de cine. La cinta mexicana compite en los premios Goya. (Foto: Cortesía.)

Además de ser la única película mexicana en la categoría, es la primera vez que una producción cinematográfica de Guadalajara logra una nominación en estos premios que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

“La nominación a los Goya da más visibilidad a las película, quizá muchas personas que no la han visto o que no la habían escuchado se animan a verla y tiene curiosidad, eso es lo más importante de estas ventanas, que se vea y llegue a un gran número de personas”, agregó.

Este filme ya fue galardonado en los Premios Ariel en dos categorías: Mejor música original y Mejor actriz de reparto. Además, en el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) 2020, se llevó Mejor Película de parte del Jurado Internacional de la sección Generation Kplus y el Premio de Cine por la Paz. Se ha distribuido en 30 países.

Al preguntarle a los pequeños actores cuál era su impresión, el pequeño Max respondió: “es un premio como muy chido”.

Para Samuel Kishi el recorrido que ha tenido la película en varios países, le brinda un buen sabor de boca.

“Es importantísimo, es un gran honor representar a México, levantar la manita y decir aquí se está haciendo cine también. Aquí están ocurriendo cosas y hay un movimiento de cine descentralizado que está en otra parte de la república. La nominación a los Goya es una cerezota en el pastel. Lo padre de los festivales y los premios no es el ego o la alfombra roja; los premios ayudan a visibilizar la obra y a un equipo. Eso es lo más importante”, detalló.

Para la protagonista que hace el papel de Lucía, una madre que decide migrar a los Estados Unidos, el tema trae muchas reflexiones: “sucede en un contexto de migración, pero la película habla de la familia, la maternidad, hermandad y la empatía que son temas muy necesarios en este momento y tocados de una manera tierna y distinta a como se aborda normalmente o como nos acostumbramos a verlo en el cine mexicano, que es un poco más crudo”.

Max y Leo, hermanos en la ficción y en la realidad, y recién llegados a Estados Unidos con su madre loba, utilizan su imaginación para aguantar el paso de las horas mientras esperan a que ella, Lucía, vuelva de sus múltiples trabajos. Su aburrimiento se convierte en la semilla de su supervivencia, mientras imaginan aventuras a través de sus alter-egos: dos pequeños lobos ninja animados en las sucias paredes de su precario apartamento.

Anécdota del pequeño Max

“A mí me gustó mucho, porque es una película mexicana. Me acuerdo de una (anécdota) bien graciosa, donde nos entregan el dinero y en las escalera hay un fantasma, ese fantasma era yo. Había unas escaleras al lado, en la escaleras cuando me fui corriendo me estampé (risas). Me gusta ver cómo la gente reacciona a lo que hacemos en la película, algunos lloran, se ríen y está muy divertido”, recordó Max. Mientras que Leo, el más pequeño añadió: “es muy bonita, me gusta verme en la pantalla y me gustó como quedó la película”

Martha Reyes junto a las productoras de la cinta viajan este jueves a Valencia para asistir a la ceremonia de los premios Goya.

“Va a ser presencial la ceremonia y van las productoras Inna Payán, Leticia Carrillo y yo a representar la película allá. La cinta -quizá- no tiene las características masivas en cuanto estructura, en cuanto a otras películas que tienen esa oportunidad pero al ser una película que conecta con las personas le ha dado la posibilidad de estar en más territorios”, finalizó la protagonista.

Los Lobos ha estado presente en cines de 30 países, y actualmente se puede ver en la plataforma HBO Max Latinoamérica.

La historia de Los Lobos

Max y Leo tienen 8 y 5 años, acaban de emigrar a Estados Unidos con su madre, Lucía. Sus días transcurren dentro de un diminuto departamento, mientras esperan que su madre regrese de trabajar, ellos se aferran a la esperanza de viajar a Disneylandia.

¿Cuándo se entregan lo premios Goya?

La 36ª edición de los Premios Goya se celebrará el próximo sábado 12 de febrero en el Palau de les Arts de Valencia.

