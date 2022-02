Tom Holland, las 10 curiosidades que debes conocer del actor

El tercer Spider-Man Tom Holland sigue siendo el centro de las miradas en el mundo, pues su talento es indiscutible y con él una variedad de curiosidades que lo bordean que se pueden conocer.

Baila ballet

Provenir de una familia que aprecia el arte y la cultura lo llevó a incursionar en el ballet y este se convirtió en su gran pasión de la niñez. Sin embargo, al mismo tiempo fue su pesadilla pues estudió en un colegio para varones, donde la actividad deportiva principal era el rugby.

Esto lo convirtió en el blanco de las miradas y burlas de sus compañeros de colegio quienes frecuentemente lo acosaban y hacían sentir incómodo durante sus ensayos en la escuela.

Sus películas favoritas

La película que más le agrada es ‘Primal Fear’, protagonizado por Edward Norton, Laura Linney y Richard Gere. Mientras que las películas que más disfrute del Universo Cinematográfico de Marvel son: ‘Iron Man’, ‘Thor: Ragnarok’ y ‘Avengers: Endgame’.

Ama a su mascota Tessa

Cualquier fan de Tom Holland debe saber lo estrecha que es su relación con su perra Tessa, una staffordshire bull terrier color gris con quien comparte adorables momentos en las redes sociales.

Robó un beso a los 12 años

Siendo un niño muy poco popular, le costaba conectar con las chicas que le gustaban, pero a la edad de 12 años, mientras actuaba en ‘Billy Elliot: The Musical’, se enamoró perdidamente de una compañera y a pesar de que ella no tenía ningún interés en él, Tom se atrevió a robarle un beso.

Soñaba con ser ‘Spider-Man’

El intérprete de este querido personaje siempre deseó convertirse en él desde pequeño al ver las películas de Tobey Maguire encarnando este papel. Incluso, en 2015 publicó una fotografía en sus redes sociales para enseñar un pequeño traje de ‘Spider-Man’ que utilizaba en su niñez, “Un viaje a mis recuerdos. Gracias por guardarlo, mamá”, escribió.

Estudió en una escuela estadounidense para crear su personaje

A pesar de tener estudios en su país natal, los directores de ‘Spider-Man: Homecoming’ creyeron que era necesario que Holland estudiara en una verdadera escuela americana para que pudiera interpretar mejor su papel, así que estuvo unos meses inscrito en The Bronx High School of Science.

Estuvo enamorado de Scarlet Witch

Durante una entrevista para British GQ cuando le preguntaron a quién elegiría cómo coprotagonista en Spider-Man y el actor contestó: “Creo que Scarlet Witch es bastante sexy, ya sabes. Creo que Elizabeth Olsen es súper sexy y muy agradable también. Fue muy amable conmigo en el estreno”. Semanas después fueron captados juntos y se rumora que tuvieron una relación.

No sabe guardar secretos

En Marvel Studios no confían en que Tom Holland mantenga la boca cerrada y no suelte ningún spoiler. No sólo Marvel y Sony controlan atentamente su Instagram para asegurarse de que no publica nada que ponga en peligro el secretismo con que protegen sus películas, sino que también suele estar vigilado en las ruedas de prensa y acostumbra a tener algún chaperón superheroico durante las entrevistas de promoción.

El propio Tom ha confesado en más de una ocasión que es terrible para guardar secretos. Ha metido la pata varias veces, como cuando reveló que las nuevas películas de Spider-Man estaban planeadas como una trilogía. También es mítico el vídeo que publicó quemando el guión de Homecoming después de llevárselo “accidentalmente” a casa y para que Marvel viera que no corría peligro en sus manos.

No se atreve a escenas eróticas

Una de las cosas que ha declinado el actor Tom Holland al interpretar a Peter Parker es que se incluyan escenas de sexo en la saga. Para el actor, el personaje se encuentra en una etapa en la que debe prevalecer el amor fraternal y juvenil, y considera que ese tipo de escenas no calaría bien con el contexto de la historia.

Sabe de carpintería

Después de grabar en 2015 con Ron Howard, Tom sintió que estaba en una etapa en la que no se tomaba los castings en serio y por ende no lo contrataban para ningún papel.

Así que en vista de su sequía de papeles su madre decidió enviarlo a la escuela de carpintería para que aprendiera una profesión, ya que su carrera como actor se desvanecía. Dos meses después fue convocado para darle vida a Peter Parker.

Su baile de ‘Umbrella’ en ‘Lyp-Sync Battle’ es uno de los mejores

Además, es de recordar que el joven inglés es un gran bailarín que quedó al descubierto cuando en el programa ‘Lyp-Sync Battle’ bailó al ritmo ‘Singing In The Rain’ y luego sorprendió a todos con una espectacular coreografía del tema ‘Umbrella’ de Rihanna hasta sobre el agua.

El video del actor en el programa bailando la famosa canción pop tiene más de 118 millones de reproducciones en YouTube y es realmente impresionante la destreza y la gracia que demostró a la hora de bailar.