Vive Latino regresa para hacer vibrar el Foro Sol

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino que celebra la música de todos los géneros y abre la puerta para los nuevos artistas, regresa en 2022 tras haber sido cancelado en 2021 debido a la situación sanitaria ocasionada por el Covid-19. El Festival se llevará a cabo los días 19 y 20 de noviembre y como ya es costumbre, tomará lugar en el emblemático Foro Sol de la Ciudad de México.

Conferencia Vive Latino 2022. Conferencia Vive Latino 2022 llevada a cabo en el Foro Sol de la Ciudad de México. / Foto: Alejandra Mejía

La edición número 22 del Vive Latino contará con la participación de Camilo Séptimo, Julieta Venegas, Limp Bizkit, Los Auténticos Decadentes, Santa Fe Klan, Banda MS, C. Tangana, Los Fabulosos Cadillacs, Love Of Lesbian, Residente y Siddartha, entre otros.

En conferencia de prensa, el artista oriundo de Mazatlán, Daniel Quién, reveló que es muy importante que el festival se lleve a cabo, porque aunque el mundo se detuvo en muchos aspectos, en otros campos se siguió avanzando, pero muchos artistas que asistirán al Vive Latino le sirvió para crear nueva música “Yo como músico, me hace muy feliz tener espacios como este porque puedo dejar en calro que nosotros como artistas podemos llevar a un siguiente nivel, el lado musical también avanzó, que se demuestre que lo que hacemos puede cruzar todas las fronteras, los oídos y los corazones”.

Conferencia Vive Latino 2022. Conferencia Vive Latino 2022 llevada a cabo en el Foro Sol de la Ciudad de México. / Foto: Alejandra Mejía

Por otro lado, el festival también contará con nuevas agrupaciones tales como la banda de Monterrey, Serbia, quienes añadieron lo que significa ser parte del magno evento, ya que ellos crecieron viendo esa bandas y al estar del lado del escenario es un suñeo hecho realidad, lo que les da a los nuevos artistas la oportunidad de seguir soñando para poder presentarse en un futuro en el Vive Latino.

Cecilia Toussaint. Conferencia Vive Latino 2022 llevada a cabo en el Foro Sol de la Ciudad de México. / Foto: Alejandra Mejía

También se hizo hincapié, ya que el cartel no cuenta con tantas mujeres en su alineación y Elis Paprika recalcó que ella está abierta a invitar a más mujeres, pero también es trabajo de los medios porque ellos son los que les tienen que dar espacio en las publicaciones, ya que de esa manera, se podrá lograr visibilizar el trabajo de las mujeres “Hay muchas mujeres mexicanas haciendo mucho ruido pero los invito a no solo poner en sus notas ‘Las 10 mujeres mexicanas rockeras más bonitas, sino a poner Los 10 mejores discos de mujeres mexicanas’, se trata de hablar de lo que está pasando no solo de los aspectos físicos”.

Conferencia Vive Latino 2022. Conferencia Vive Latino 2022 llevada a cabo en el Foro Sol de la Ciudad de México. / Foto: Alejandra Mejía

Por su parte Daniel Gutiérrez de La Gusana Ciega agregó que el Vive Latino se trata de celebrar la vida y disfrutar la música y gozar la música en vivo, “Venimos con la responsabilidad y el compromiso de hacerlo por todos los que dejamos atrás durante la pandemia y el Vive Latino es ideal para hacerlo”.

Bruses. Conferencia Vive Latino 2022 llevada a cabo en el Foro Sol de la Ciudad de México. / Foto: Alejandra Mejía

El Vive Latino llega a España

Por primera vez en la historia, el Vive Latino, llegará hasta Zaragoza, España, los días 2 y 3 de septiembre de 2022 y tendrá la asistencia de Café Tacuba, Coque Malla, Enrique Bunbury, Leiva, Molotov, Mon Laferte, Ximena Sariñana y la banda española Love of Lesbian, quienes por medio de Zoom, se conectaron a la conferencia del festival y revelaron que se siente emocionados de que el Vive Latino, por fin se haya exportado y haya conseguido un nuevo punto de difusión “Hay una cierta presión porque el público mexicano siempre nos ha tratado increíble y ahora nos toca a nosotros ser huéspedes y mostrarles un poquito de Zaragoza”, agregaron Santi y Julian, miembros de Love of Lesbian.