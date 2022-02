Zoe Saldana se retracta en Instagram después de tener problemas con Marvel

Parece que Zoe Saldana, conocida en Marvel Cinematic Universe como Gamora, necesita tomar algunas lecciones de “discreción” de algunos de sus homólogos de Spider-Man. La actriz de 43 años se enfrentó con los poderes fácticos en Marvel Studios minutos después de que compartiera un video en las redes sociales que posiblemente podría haber revelado todos los secretos de la tercera entrega de la trilogía de “Guardianes de la Galaxia”.

En Instagram, Zoe Saldana compartió un video de sí misma en el set de la próxima película de Marvel. Si bien la celebridad publica selfies y videos con maquillaje completo en su atuendo de Gamora a menudo, durante la filmación de “Guardians of the Galaxy Vol.3″, parece que Saldana compartió algo que los ejecutivos de Marvel consideraron “demasiado revelador”.

Después de eliminar el video original, la leyenda del video editado decía: “Tuve que eliminar esto antes debido a Marvel Security. ¡Ahora que cubrí lo que no quieren que veas, concentrémonos en el Mate! #mate #gamora #bebe. Con el video editado, Saldana cubrió la carpeta de la imagen para no revelar el tesoro oculto que seguramente contenía.

Parece que Zoe Saldana dejó spoilers a la vista

Si bien estamos más impresionados con el equipo meticuloso que probablemente trabaja las 24 horas para rastrear las cuentas sociales de cada actor de MCU, estamos más preocupados por la información pertinente que podría contener el cuaderno. Si Marvel exigió a Zoe Saldana que eliminara el video original, seguramente esto significa que contenía spoilers de la próxima película.

Da la casualidad de que la carpeta no parecía revelar ninguna información pertinente sobre la película. En cambio, parece que las páginas estaban llenas de una serie de fechas y bloques de filmación, y probablemente solo era un programador para la actriz. La grabación de “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″ comenzó a finales de noviembre.

Con todo el equipo de regreso, la película está nuevamente dirigida por James Gunn y dará la bienvenida a las estrellas de la serie Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan y Pom Klementieff. Teniendo en cuenta lo cautelosa que era Marvel para mantener los spoilers de “Spider-Man: No Way Home” bien sellados, el tirón de orejas a Zoe no necesariamente es una sorpresa.