BTS: Yuzuru Hanyu se inspira en el baile y estilo de Jimin

A Yuzuru Hanyu le gusta estar bajo los reflectores, tiene carisma y un encanto, tanto dentro como fuera de la pista del hielo, donde es considerado un genio por su estilo, eso pudo verse dentro de su participación en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022. Además, en varias ocasiones ha manifestado que es fan de BTS, sobre todo de Jimin.

El astro japonés tiene en su playlist varias canciones de los idols surcoreanos, para los momentos previos a sus presentaciones. Además, tantos sus seguidores como la legión ARMY han editado varios videos en la plataforma de YouTube, en los que combinan las habilidades del japonés bajo la melodías de BTS.

Por ejemplo, el japonés ha demostrado su lado fan a la popular agrupación de K-pop, que llegó a bailar parte de las coreografías de Dynamite y DNA, en los calentamientos del ISU World Team Trophy (2021).

El también conocido como “Winnie the Pooh”, debido a su predilección por el tierno osito que come miel, ha expresado en voz propia la admiración que siente por Bangtan y Jimin, que es parte de sy inspiración para sus pasos sobre la pista de hielo.

“El cuerpo de Jimin es muy flexible y sus líneas son muy delgadas, por lo que hay algunas técnicas que puede mostrar. Estoy buscando movimientos geniales no solo desde la perspectiva del patinaje, sino también desde una mirada del mundo más exterior”, declaró para Dream On The Ice, en 2021.

El patinador es viral en TikTok por su personalidad y también ha manifestado en varias entrevistas que le gusta mucho BTS, por lo que gusta observar sus coreografías, estudiar sus movimientos, expresiones para adaptarlas al patinaje artístico.

La inspiración de Jimin

BTS no solo influye en la parte de la música a nivel mundial, sino también se ha convertido en un ícono de la moda, estilo de vida y mensajes positivos a sus seguidores. RM, Jimin, V, Suga, Jin, Jungkook, y J-Hope, se han vuelto una referencia en las tendencias, eso repercute en todo lo que gira alrededor de la banda surcoreana.

Jimin de BTS mantiene fuerte su presencia en las redes sociales, sobre todo es nombrado como el rey del K-pop; es decir, el idol que genera una gran oleada de simpatía alrededor del mundo.

