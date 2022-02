“Mr.Pig” se volverá a presentar en “Tomorrowland” esta vez junto con “Le Twins”

El día de hoy “Tomorrowland” hizo el anunciamiento de su lineup y el DJ mexicano Mr.Pig se encuentra dentro de la lista de músicos que tocarán este año en este épico festival. Después de dos años regresa uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo. En esta ocasión, Mr.Pig se presentará junto con “Le Twins”, quienes son las mellizas regiomontanas, llamadas Karen y Karla de la Garza.

Esta mezcla de DJs será una grande debido a que “Le Twins” y “Mr.Pig” pondrán el nombre de México en alto con su talento y pasión. Por su parte, las mellizas mezclan sonidos electrónicos, piano, percusiones y sus voces, mientras que Mr.Pig utiliza su estilo latin house que poco a poco a ido impactando en el mundo de la electrónica.

Regresa el épico festival con un lineup explosivo

Este año “Tomorrowland” se llevará a cabo del viernes 15 de julio al lunes 1 de agosto y será en Bélgica como se acostumbra. En cuanto a la venta de boletos, el 12 de febrero estarán a la venta los paquetes de viaje para asistir al festival. Mientras que el 19 de febrero es la preventa de boletos y el 26 de febrero es la venta para el público en general. Cabe destacar, esta edición de “Tomorrowland” estará dividida en tres fines de semana y contará con 14 escenarios.

Acerca del lineup de este año, en el cartel oficial hay más de 700 nombres de famosos DJs como: Martin Garrix, Alesso, Above & Beyond, Afrojack, Matt Nash, Blinders y TV Noise. Así como: Charlotte de Witte, DJ Diesel, Third Party, Dom Dolla, Jerro, Jauz, Duck Sauce, Wooli, Wolfpack y muchos más. Los DJs que forman parte de los artistas principales de 2022 son: Carola, Jana Vitiligo, Mandidextrous, Moore Kismet, Odssey y Rayray.