Jawy Méndez habla sobre la supuesta infidelidad a Manelyk

El influencer Jawy Méndez rompió el silencio sobre las acusaciones de infidelidad por parte de su exprometida Manelyk, varios meses después de su salida del reality show “Acapulco shore”. El famoso decidió defenderse y apuntó contra su expareja a quien insistió ha superado.

La otra estrella del famoso programa dio su versión sobre los comentarios de infidelidad por parte de Manelyk. “No es que no hay una relación cordial, es que no hay una relación, no es por mi parte pero es respetable. Todas las historias tienen dos versiones, la mía que por respeto nunca se sabrá y no me interesa tampoco que se sepa. Cuando tú sabes quién eres no tienes que defender ni demostrar nada”, expresó el mexicano.

El influencer insistió en que su propia versión solo es conocida por los más cercanos. “Con eso me basta. En esto, que es tan especial para mí, yo prefiero no dar mi versión, los que me importan saben”. Luego dijo estar enfocado en su carrera como cantante y otros proyectos que lo han ayudado a superar la relación con Manelyk.

“Me siento en una etapa en la que estoy de nuevo feliz, la pasé bastante mal pero ya me siento más a gusto, no se malinterprete, pero ya pasó esta etapa de duelo y estoy muy enfocado y entusiasmado con mis proyectos”, declaró en el programa mexicano “De primera mano”.

La exconcursante del programa de telerrealidad y también una de las celebridades en el reality La casa de los famosos, habló recientemente sobre su noviazgo y compromiso con Méndez. También aclaró las razones que la llevaron a terminar la relación mediática. “Ya estuve y aprendió que ya no quiero jugar a la casita, no es para mí. Estuve a punto de casarme, regresé el anillo, y estuve tres años así con Jawy, lo sufrí mucho”, dijo Manelyk en “De primera mano”.

Manelyk González fue la gran ausente en el reencuentro de los primeros “shores”, una decisión que ella argumentó en la lejanía que ha tenido con sus excompañeros del programa. “Si ellos me necesitan, yo siempre voy a estar, pero creo que afectó demasiado mi separación con Jawy porque éramos el núcleo. Yo lo que estoy haciendo es limpiar mi vida, a las personas que quiero en mi vida, y no quiero a nadie cerca que tenga que ver con este personaje que no me interesa”.

Ella aseguró que su rechazo se debe a la mala experiencia. “Creo que él creía que estaba soltero todavía e hizo muchas cosas... como yo tenía al final una imagen de celosa, loca y posesiva en el programa yo dije ´quiero ser cool´ , pero eso se me salió de las manos dio más espacio, más libertad de lo que se debería, me hacía tonta en muchas cosas”. Gustavo Adolfo Infante interrumpió: “O sea, te engañó”, y ella no dudó en responder: “Como 83 mil veces”.