Jennifer Aniston y sus peinados más icónicos de los 90

Desde su debut en “Friends”, Jennifer Aniston se convirtió en una de las celebridades más aclamadas de Hollywood por su talento y belleza. Gracias al personaje de “Rachel” y su original estilo, la actriz marcó tendencia a inicio de los años 90.

Solamente en la primera y segunda temporada de la serie, miles de mujeres alrededor del mundo solicitaron a sus peluqueros el corte de cabello llamado “The Rachel”- en honor al personaje- que se caracteriza por los distintos niveles de capas para dar volumen y pequeños flequillos delanteros para enmarcar el rostro.

Es así como desde sus inicios en la industria artística Jennifer Aniston se convirtió en un referente de la actuación y también de la moda.

Aunque en más de 30 años de carrera la intérprete de “Dumplin” ha mantenido la misma paleta de colores en su cabello, no podemos negar que en cuestión de peinados siempre ha sido una de las más creativas.

The Rachel, un estilo que marcó tendencia

El mítico peinado detrás de un arriesgado corte de pelo marcó un precedente en los años 90 y volvió con fuerza en 2021 después del estreno de “Friends: The Reunion”. El querido personaje de “Rachel Green”, no solo es recordado por su atrapante historia de amor, también se convirtió en un icono de la moda al igual que la actriz que lo interpretó.

El personaje de Rachel Green sirvió de inspiración por sus numerosos peinados Foto: Instagram @friends

Las icónicas trenzas de los 90

Aunque no es común ver a Jennifer Aniston con el cabello recogido, en 1997 demostró que no hay un peinado que no le siente bien. Con un estilo totalmente informal la actriz asistió al rodaje de “Novio por alquiler” (1997) una comedia romántica que protagonizó en los primeros años de su carrera.

Las trenzas se convirtieron en furor en los 90 Foto: Instagram @jenniferaniston

Con flequillo

A lo largo de su carrera, hemos visto como la actriz de 53 años se ha adueñado de un sinfín de estilos. Aunque el más recordado es el peinado con reflejos dorados y ondas, en varias oportunidades le ha agregado capas medias para darle más movilidad.

En 2008 Jennifer se sometió a un cambio de look para rodar la cinta de comedia romántica “Marley y yo”, en donde lució un tono de cabello mucho más claro de lo usual con un versátil flequillo.

Jennifer Aniston en "Marley y yo" Foto: Instagram @jenniferaniston

Jennifer Aniston al estilo de “The Morning Show”

Al encarnar un papel mucho más serio para la serie de Apple TV+, la actriz estadounidense optó por un estilo neutral. Aunque no eligió un paleta oscura, buscó atenuar los tonos dorados característicos de su cabellera.

En cuanto al peinado mantuvo su corte a capas pero en esta oportunidad lució un flequillo largo abierto y hacia un lado.

Jennifer Aniston en "The Morning Show" Foto: Instagram @jenniferaniston

