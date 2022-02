Mon Laferte. La cantautora mexicana se convierte en mamá por primera vez. / Foto: Getty Images (Greg Doherty/Getty Images for The Latin Recor)

El pasado jueves 10 de febrero, la cantautora chilena de 38 años de edad, Mon Laferte, por medio de la plataforma de Twitter anunció que se conviritó en mamá por primera vez y publicó un tweet que dice “Ya soy mamá” por lo que la intérprete de ‘Tu Falta De Querer’ le dio la benvenida a su primer hijo al lado de su pareja, un cantante mexicano.

Ya soy mamá — Mon Laferte (@monlaferte) February 10, 2022

Por otro lado, la cantante chilena, dio a concocer la noticia de su embarazo el pasado mes de agosto de 2021, con una publicación la cual decía lo siguiente: “Estas son mis primeras fotos embarazada. Después de un año de intentarlo, por fin! Un año de hormonas. Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así”.

Mon Laferte. La cantautora mexicana se convierte en mamá por primera vez. / Foto: Getty Images (Arturo Holmes/Getty Images)

“Se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil, me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que SOY FELIZ! Seré mamá, No sé en que me metí, pero que hermosa es la vida”, agregó la intérprete de ‘Mi Buen Amor’.

Asimismo, en noviembre de 2021, Mon Laferte, desfiló por la alfombra roja de los Latin Grammy, en el cual dejó a la vista su pancita de embarazada o baby bump y todos los seguidores enloquecieron, ya que la cantante no había compartido ningua foto de su embarazo, donde se pudiera apreciar su panza.

Mon Laferte. La cantautora mexicana se convierte en mamá por primera vez. / Foto: Getty Images (Arturo Holmes/Getty Images)

Mon Laferte se convierte en mamá por primera vez y el papá de su hijo es mexicano

La cantante siempre ha diso muy reservada con respecto a sus relaciones amorosas y si alguna vez te preguntaste ¿Quién es el padre del hijo de Mon Laferte?, te tenemos la respuesta y es el vocalista y guitarrista de la banda de rock mexicana Celofán, Joel Ortega.

¿Cómo se llamará el hijo de Mon Laferte?

Hace un par de semanas, por medio de Instagram, la chilena reveló que se encontraba a un mes de dar a luz por primera vez y agregó que su hijo se llamaría Joel y le había hecho un tejido “Primer tejido que hago para mi hijo Joel Ya tengo 8 meses de embarazo y estoy muuuy nerviosa y emocionada”.