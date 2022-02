Gabriel Soto habla de sus duros comienzos en la industria

Tras 25 años en el mundo del entretenimiento y más de 20 melodramas, Gabriel Soto es considerado uno de los actores más respetados de la pantalla mexicana.

Aunque su debut se dio en 1996 en “Mi querida Isabel” una telenovela producida por Angelli Nesma y protagonizada por Karla Álvarez y Ernesto Laguardia, alcanzó mayor reconocimiento en 2001 cuando le dio vida a Ulises “El feo” en el melodrama juvenil “Amigas y rivales”.

Tan solo tres años después recibió su primer protagónico en “Mujer de madera” proyecto en el que compartió créditos con Ana Patricia Rojo y Jaime Camil. A partir de ese momento el actor de 46 años se adueñó de la pantalla chica con un sinfín de personajes principales.

Sin embargo, para alcanzar el éxito del que hoy disfruta, tuvo que sobreponerse a numerosos traspiés durante sus inicios. A través de las cámaras de “Montse & Joe”, Gabriel se abrió con la audiencia y habló sobre todo lo que vivió para estar donde está hoy.

Aunque sus inicios en el medio el artístico fue gracias al modelaje, todo llegó después de un gran altercado que tuvo con su padre. Cerca de cumplir 18 años, su progenitor le notificó que solo le pagaría la escuela. “‘¿Ahora qué hago?’”, dijo el actor.

Según reveló Gabriel, su padre siempre le exigió y es algo que hoy día agradece. “Creo que una de las cosas más difíciles que puede tener el ser humano y que te puede llevar al éxito es la autodisciplina, es una palabra clave”, aseguró.

Sin embargo, en medio de la desesperación por ver cómo iba a producir dinero para sufragar sus gatos, la hermana de su novia tenía experiencia dentro del mundo del modelaje, así que lo llevó a una agencia y fue seleccionado.

“Ahora sí que para pagarme la renta, pagarme la ropa y todo lo que no me pagaba mi papá porque te digo que tuvimos un distanciamiento, pues empecé a modelar y me empezó a ir muy bien”, reveló el protagonista de “Soltero con hijas”.

Durante una excelente racha de campañas y pasarelas, Lupita Jones lo invitó a participar en el Mr. Mundo, lo que significó una gran oportunidad en su carrera. Aunque no resultó ganador quedó como primer finalista entre decenas de participantes de todo el mundo.

Posteriormente incursionó en la música y luego de cantar el tema de “Mi querida Isabel” –su primera telenovela- junto a su banda, Gabriel terminó formando parte del reparto.

“La gente me decía: ‘¿Por qué no te metes al CEA?’. Hablé con Lupita Jones, que estaba muy cercano con ella y habló con el señor (Eugenio) Cobo y me meto a Televisa al CEA a estudiar actuación y en ese momento decido dejar mi carrera de economía porque ya no podía con las dos, me quedé en sexto semestre”, contó.

Al contrario de la gran mayoría, el actor inició sus estudios en la prestigiosa institución de actuación después de debutar en la pantalla chica.

