Germán Ortega recordó haber cometido un robo del que de inmediato se arrepintió

Germán Ortega tuvo una muy amena entrevista con el conductor Yordi Rosado, en la que contó una anédocta vergonzosa. Sin embargo, el comediante y actor se abrió y decidió sincerarse sin importar el qué dirán.

Ortega recordó una vez que estaba de paseo en un centro comercial de Estados Unidos y sin explicarse por qué, tuvo la tentación de robarse una chamarra de una de las tiendas del mall. Así lo contó en el programa De noche, conducido por Rosado.

Germán Ortega

“Me salió el barrio”

El famoso integrante de Los Mascabrothers dijo que a ese viaje lo acompañó el productor Alejandro Gou. “Estábamos en un mall y compré un ching* de cosas, y vi una chamarra de piel de aniversario de Mickey Mouse con parches, tipo Vaselina y dije ‘Me la voy a ch*ngar’. Adrenalina pura, me salió del alma, me salió el barrio, me salieron Los Palomares. Pero dejé mis cosas adentro, porque traía el sensor”, explicó.

“No sonó el sensor, y dije: ‘Ya chingué’. Me meto de nuevo y no volvió a sonar, y llega Alejandro Gou, se para afuera. Agarro mis bolsas, me entró cul*, ya iba con Gou ahí y me dice: ‘¿El sensor qué?’. Yo amo ir a Estados Unidos, sentí culer*, me dio miedo que sonara en algún momento el sensor en la salida del mall”, explicó.

Pero rápidamente el actor se arrepintió y decidió planear qué decir para devolverse y pagar por ella: “Rápido que regreso, llego con la señora que estaba ahí y digo: ‘Perdóneme, salí y me puse la chamarra y no me di cuenta que no la había pagado, y vengo a pagarla’. Y me dice: ‘Ojalá haya más gente como usted de honrada’. Sí me la compré, ya la había gastado”, concluyó entre risas.

“Una cosa es la fama y otra el prestigio”

Por otra parte, hace unas semanas, el artista estalló en contra de los productores que hoy en día han dejado de lado el talento de los artistas de profesión por el de los influencers. Asegurando que ahora no importa el talento o la experiencia, sino que todo es en base a cuántos seguidores se tiene en las redes sociales.

Así lo manifestó en el programa De Primera Mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante. “Es muy triste y no es muy padre para todos, quiero tocar ese punto, porque ahora resulta que si no tienes tantos millones de seguidores, no eres nadie”, comentó. Y explicó que está enfocado en las producciones para la televisión y no tiene planes de abrirse un canal, como muchos le aconsejan.

“Aplaudo a los que los tienen, porque toda esa gente que trabaja, los blogueros y todos ellos, se lo han ganado y de eso viven, eso es padrísimo. Pero me preguntan: ‘¿Por qué no haces canal?’. Y digo: ‘Espérame, estoy haciendo televisión’”, agregó.