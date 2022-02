¿Quién es Anna?: conoce cómo vive ahora la estafadora Anna Delvey en Nueva York

Cuando buscas a Anna Sorokin/Delvey se despliega una gran cantidad de información, sobre todo una serie de contenidos que provocan curiosidad para conocer su pasado, presente y futuro. La estafadora convicta ruso-alemana, quien de 2013 a 2017, mientras vivía en los Estados Unidos, se hizo pasar por una rica heredera alemana bajo el nombre de Anna Delvey para defraudar a bancos, hoteles y conocidos adinerados.

Con el boom de las plataformas para exponer figuras polémicas, como ha sido el caso de El estafador de tinder, ahora también se puede encontrar en Netflix, la vida de ¿Quiés es Anna?

La miniserie de nueve capítulos, abre la conversación con la pregunta: ¿Empresaria audaz o artista del fraude? Cuenta la historia de una reportera que se mete a investigar a Anna Delvey, quien convenció a toda la élite de Nueva York de que era una heredera alemana.

La historia de Anna Delvey en Netflix. ¿Empresaria audaz o artista del fraude? (Foto: Getty Images.)

Después de ser liberada, Sorokin saldó sus deudas. Utilizó una parte de los 320 mil dólares que recibió de Netflix por los derechos de su historia para pagar la los bancos.

Pasado, presente y futuro de Anna Delvey

Anna Sorokin nació en Rusia, en las afueras de Moscú, en una familia de clase trabajadora. Cuando tenía 16 años, su familia se mudó a Alemania. Esta es la causa del acento irreconocible y europeo de Anna.

2018. Se publicó el artículo How Anna Delvey triked New York de Jessica Pressler en el medio The Cut, que sirvió como base para la serie ¿Quién es Anna?, My Friend Anna, un libro publicado por su examiga Rachel, fue publicado en 2019.

2019. Un jurado condenó a Sorokin por varios cargos de robo de servicios. Fue condenada a entre cuatro y doce años de prisión, rebautizada como reclusa #19G0366, fue trasladada a las instalaciones correccionales de Albion, al norte del estado de Nueva York.

2021. Salió en libertad condicional por su buen comportamiento tras cumplir tres años de su condena de entre cuatro y doce años.

2022. Permanece detenida en el centro penitenciario del condado de Orange, al norte del estado de Nueva York. En enero dio positivo en la prueba de COVID-19 y pasó más de una semana en aislamiento por cuarentena. Solicitó asilo en Estados Unidos y está a la espera de una decisión sobre su estatus migratorio.

Anna Delvey, inspira otras historias

Además de la serie se hizo la obra de teatro Anna X, inspirada en los acontecimientos de la historia de Anna, en el Harold Pinter Theatre de Londres.

Actualmente se está produciendo otra serie para HBO, con una fecha de estreno probablemente a finales de 2022. En esta versión, cuenta la historia de Anna a través de los ojos de Rachel, como se muestra en su libro.

