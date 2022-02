Ringo Starr. Ringo Starr ofrecerá concierto en México en 2022 en el Auditorio Nacional ¿Cuánto cuestan los boletos y dónde comprar?. / Foto: Getty Images (Tristan Fewings/Getty Images for Global Citizen)

Después de una larga espera, el legendario Ringo Starr & His All-Starr Band confirman su ansiada cita en México el próximo 19 de octubre de 2022 en el Auditorio Nacional. Esta es la nueva fecha confirmada para la presentación originalmente pactada a realizarse el 20 de octubre de 2020 y que, debido a la pausa de actividades, fue pospuesta para el 20 de octubre de 2021. Las entradas están disponibles en las taquillas del inmueble, Centros Ticketmaster autorizados y a través de www.ticketmaster.com.mx

😱 ¡Paren todo, no están leyendo mal! La fecha ya está confirmada para @ringostarrmusic este 19 de octubre en Auditorio Nacional.😎

Los boletos previamente adquiridos serán válidos para esta fecha*

Los boletos adquiridos anteriormente serán válidos para la nueva fecha: el 19 de octubre de 2022

Estamos a meses de que el flamante baterista de The Beatles, Ringo Starr, acompañado de su banda conformada por Warren Ham, Edgar Winter, Steve Lukather, Hamish Stuart, Colin Hay y Gregg Bissonette, conviertan el escenario del Coloso de Reforma en una fiesta musical que incluirá sus más grandes éxitos, entre ellos, los de su último EP: What’s My Name.

No te pierdas la oportunidad de ver a uno de los artistas con más influencia en la música del mundo. Ringo Starr & His All-Starr Band llegarán al Auditorio Nacional el próximo 19 de octubre de 2022. Recuerda que ya puedes comprar tus boletos para este concierto a través de la red Ticketmaster, y que las entradas adquiridas con anterioridad serán válidas para la nueva fecha, por lo que no se necesita realizar ningún cambio.

