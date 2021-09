Ringo Starr: ‘The Beatles no solo marcó la historia del rock, sino cambió la música en general’

Ringo Starr se encuentra en su estudio y atrás de él se observa una gran estrella que él mismo pintó y que muestra su manera de ver la vida llena de color. El ex Beatle está feliz de presentar su EP con cuatro temas bajo el título Change the world.

“Tengo mucha felicidad, y la expresión de Change the world es cambiar para los niños, quiero que si los políticos tienen hijos o si no los tienen, sea una razón o motivación para ver el presente y futuro”, señaló Ringo Starr.

Precursor del movimiento de Amor y Paz nos compartió cómo ve al mundo en tiempos de incertidumbre.

“Cuando empecé el movimiento de amor y paz en mi cumpleaños, en 2008 en las calles de Chicago, tuvimos como 100 personas, pero ahora tenemos movimientos de amor y paz en 28 países alrededor del mundo, entonces, lento pero seguro, va creciendo, solo puedes hacer lo que te corresponde y es lo que hago, amor y paz”.

Creyente de que la música puede hacer cambios importantes, también compartió el porqué hoy en día es difícil encontrar una banda como The Beatles.

“The Beatles no solo marcó la historia del rock, diría que cambió la historia de la música en general, una de las principales cosas que hizo The Beatles fue escribir y grabar, porque hasta entonces escribir era una cosa aparte, y ya después la banda lo grababa”.

“Me gusta que hasta hoy en día que The Beatles siga ahí afuera, la música se mantiene, trabajamos muy duro, y claro que tenemos algunas buenas canciones (risas)”. Baterista inglés

El nuevo EP que está por salir a la venta en físico y está cargado de nostalgia para el músico inglés.

“Con el tema Rock around the clock, estaba ahí, amo el EP, tiene solo cuatro canciones que hice en un mismo cuarto, en un pequeño estudio y no sé, estaba pensando en tracks para el material y fui a través de mi cabeza, entre memorias que recordé varios momentos”:

Pasé mi séptimo cumpleaños en un hospital, pasé mi cumpleaños 14 en un hospital y seguía ahí cuando mi cumpleaños 15 se avecinaba, y no quería pasarlo ahí mismo, así que mi madre le dijo a los doctores que ya llevaba casi un año ahí y estaba evolucionando muy bien, así que decidieron dejarme ir.

Ringo Starr y Paul McCartney envían mensaje por 40 años del asesinato de John Lennon

Para continuar, “lo primero después de ahí fue ir a Londres con mi padrastro y mi madre a ver a sus allegados, después volvimos a Liverpool, de ahí mis abuelos me llevaron a una isla británica, fue increíble, fui a ver Rock around the clock la película, estaba lleno de personas extravagantes que destruyeron el cine, rompieron las butacas, las lanzaron y yo me quedé loco ¡Era genial!”.





Ringo Starr comparte cómo le gustaría que fuera el mundo

“Me gustaría que sean amables, considerados, comprensivos y pacíficos. Eso es lo que me gustaría, pero vivimos en América, la mitad del mundo muere de hambre, la mitad del mundo no tiene agua, todos saben que yo apoyo el cuidar el agua, por que yo opino si no tienes nada, deberías tener agua si vives en este planeta, por que es algo necesario”, compartió el baterista.

“En algunos años más, será difícil respirar por la polución en el aire. Así que me gustaría que sean amables con sus vecinos, con sus amigos, con la gente de al lado, tratemos de entender por todo lo que la gente pasa, no solo lo nuestro”.

Retomará la gira para 2022

“Tuvimos que detener todos los tours, sobre todo el tour principal de junio, así que tuve que escribir en internet: ‘Lo siento, se que todos estaban listos para el tour, pero no se preocupen, guarden los tickets que haré el mismo tour el próximo año’ y, claro que no lo hicimos. Teníamos otro tour en septiembre/octubre, y nada, este año tampoco lo haré”, adelantó.

“Tenemos el tour programado para el próximo año. Si que ha sido un año extraño, pero cada que se acerca la fecha de un concierto me digo a mi mismo ‘diablos, ya quiero estar de tour’ y, la realidad es que no va a suceder, es la verdad de todo este dilema, todo sigue igual“.

Colaboraciones en su EP

Pop. El sencillo principal Let’s change the world ofrece una dosis de esperanza y el optimismo característico de Starr. La canción fue escrita por Joseph Williams y Steve Lukather.

Reggae. Just that way fue escrita e interpretada por Ringo y su ingeniero Bruce Sugar desde hace mucho tiempo, y continúa el ambiente reggae de Waiting for the tides to turn de Zoom In con Tony Chen regresando a la guitarra.

Country. Coming undone es la primera colaboración de Starr con Linda Perry, quien escribió y toca en la pista que también presenta a Trombone Shorty.

Rock. El cuarto tracklist, Rock around the clock, celerada por el inconfundible Joe Walsh en la guitarra.

¿Cuándo sale Change the world?

24 de septiembre el EP estará disponible en versión digital, CD y Cassette; el vinil de 10” estará a la venta el 19 de noviembre.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: