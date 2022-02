Tom Holland llamó a esta celebridad durante un programa de radio y ¡no contestaron!

Los actores Tom Holland y Timothée Chalamet son dos de las estrellas jóvenes más grandes del momento, y también son buenos amigos. Tienen mucho en común, como protagonizar “Dune” junto a la novia de Holland en la vida real, Zendaya, que además acaba de ser nominada a diez Premios de la Academia y “Spider-Man: No Way Home” de Holland es actualmente la sexta película más taquillera.

Recientemente, Holland apareció en BBC Radio 1 con Greg James y los dos decidieron llamar a algunos de sus amigos famosos y preguntarles si estaban sentados o de pie. Mientras que el coprotagonista de Holland, Andrew Garfield, no respondió, Chalamet sí lo hizo y, alerta de spoiler, estaba sentado.

Durante la llamada, Holland y Chalamet hicieron planes para pasar el rato, lo que seguramente calentará el corazón de cualquier aficionado. A lo largo del video, Holland y James también llaman al rapero británico Stormzy y a la activista sueca Greta Thunberg. Sin duda es una de las entrevistas más divertidas que verás de Tom hasta el momento, sin superar su baile de “Umbrella” claramente.

¿Timothée Chalamet puede sumarse al Universo Marvel?

En diciembre, Holland y Zendaya hablaron con AP Entertainment sobre quién podría interpretar a su amigo Chalamet en las películas de Spider-Man. “No sé, la gente quiere que sea Harry Osborn”, compartió Zendaya. “Creo que sería un buen amigo de Spider-Man, o enemigo de Spider-Man, ¿quién sabe?”, continuó diciendo la actriz.

“Creo que sería bueno traerlo como FOS (‘Amigo de Spider-Man’), y luego se vuelve malo”, agregó Holland. “Podría ser un villano. Sería un buen villano”. Durante la entrevista, tanto Holland como Zendaya elogiaron a Chalamet por ser “un tipo tan agradable”. En cuanto a Holland, actualmente no está claro si volverá a ponerse el traje de Spidey, y aunque el actor parece tener sentimientos encontrados acerca de regresar, no descarta un regreso a Marvel. En noviembre, Holland habló sobre pasarle la antorcha a otra persona y dijo: “Si estoy jugando a Spider-Man después de los 30, he hecho algo mal”.