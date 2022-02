Yuri celebra 45 años de carrera con una salud física y emocional

sLa intérprete Yuri sigue con nuevos retos en la música, donde reconoció que los intérpretes ochenteros deben cantar con los nuevos artistas porque eso da frescura; confesó que ya aprendió a sanar muchas cosas del pasado como su relación con su madre. Ahora, regresa a la música para festejar 45 años de carrera con el lanzamiento del disco Celebrando a una leyenda.

Grabado en julio pasado en vivo desde el Teatro Juárez, donde Yuri no cantó sus éxitos, sino entró a terrenos del pop, salsa, ranchero, grupero, boleros, cumbia y sones jarochos acompañada de artistas como: Camila, Carín León, Carlos Rivera, Cristian Castro, Edith Márquez, Emmanuel, Mijares, Gilberto Santa Rosa, Grupo Cañaveral, Grupo Firme, La Única Internacional Sonora Santanera, Los Ángeles Azules, Lucero, Marco Antonio Solís, María José y Pandora para

Son 19 canciones que ya están disponibles en plataformas digitales y a la venta en físico.

Yuri presenta "Celebrando a una leyenda". Mijares, Emmanuel, el Grupo Firme, entre otros, fueron invitados a grabar con la cantante veracruzana. (Foto: Sony Music México.)

“Agradecida con Dios, con la compañía disquera, con Manuel Cuevas que fue el inventor de todo ésto, quien fue el que me dijo que quería hacerme un homenaje ahora que estaba todavía joven, porque siempre hacen homenajes cuando ya están muy viejitos o muertos, eso no es igual. No son mis canciones, pero eso me dio versatilidad, algo diferente al Primera fila que salió hace casi cinco años. El disco me permitió ese crecimiento como intérprete en los géneros de cada uno de los invitados, que no fue nada fácil”, dijo la cantante veracruzana.

¿Cuándo se estrenará su bioserie?

Al preguntarle a la artista de 58 años en qué etapa va su bioserie que prepara Televisa señaló: “ellos tienen todos los derechos, ya no depende de mí, depende de ellos. Ya está lista, ya está escrita, como quien dice ya están listos los guiones. El fin de año me junté con la escritora para limpiar algunas cositas y para ponerle más, porque algunas ya se me habían olvidado cuando conté toda la historia, que fue muy difícil porque es abrir la cloaca. No voy a hablar de las personas que estuvieron conmigo porque es muy complicado, todo el mundo se enoja, no quieren que hables (de) sus verdades, después te demandan. Entonces, me da mucha flojera. Voy a enfocarme en lo que viví con mi madre, lo que viví yo con las personas que la regué, que amé y no amé, pero no me interesa a hablar de las personas, para nada, en lo absoluto”.

“La serie de Gloria Trevi, va más encaminada y a lo mejor la que seguirá, será la mía, pero ya depende de ellos (Televisa), ya mi parte ya la hice”. — Yuri

Emotivas revelaciones sobre su mamá

Con respecto a su madre, la cantante abrió su corazón para declarar: “antes de que mi mamá (Dulce Canseco) muriera, le comenté mi intención de contar su historia en una serie.

Quiero enseñarle a la gente lo que a veces los artistas vivimos y que no todo es color de rosa. Me costó mucho trabajo volverme a llevar con mi mamá, que si no fuera por el cristianismo y por Dios, no, yo creo que a mi mamá no la hubiera enterrado, pero gracias a Dios la pude enterrar, pedimos perdón y nos llevamos muy bien antes de morir, fue una mamá estupenda. ¡Uy! Le pedí perdón mil veces todos los días”.

Yuri, a detalle

Apertura. Durante la grabación de Celebrando a una leyenda conoció a los nuevos exponentes del regional mexicano como el Grupo Firme y Carín de Léon: “quiero hacer más regional mexicano, que vino con una ola muy fuerte en Estados Unidos muy a la par del reguetón. No lo hago tan mal y me gusta muchísimo. Me encantaría con una mujer, como Ana Bárbara, Chiquis Rivera... no hay muchas, ese hueco lo dejo Jenni Rivera y no lo ha ocupado nadie”.

Secuelas. Yuri confesó que se cuida mucho y evita lugares donde hay mucha gente: "por las secuelas (Covid) no puedo hacer muchas cosas todavía. Voy de salida de la disautonomía, va desapareciendo un 90%, ya no tengo mareos, ansiedades ni dolor de cuerpo, el Covid sí merma".

Yuri confesó que se cuida mucho y evita lugares donde hay mucha gente: “por las secuelas (Covid) no puedo hacer muchas cosas todavía. ya no tengo mareos, ansiedades ni dolor de cuerpo, el Covid sí merma”. Gira. Comienza los preparativos de su gira Euforia: “es el último show donde voy a bailar realmente como los fans quieren, por los menos tres canciones me las voy a echar de arriba a abajo como en la época de la Yuri-Madonna porque es una promesa para mis fans”.

Gira en México

Euforia Tour arrancará el 27 de mayo en la Arena Monterrey y el 2 de junio en la Arena CDMX; Guadalajara sería entre octubre y noviembre.

A la par de su gira tiene varias propuestas para hacer realities shows en Chile, México y Estados Unidos.

