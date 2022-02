La nueva “técnica” de Cristian Castro para tener mejor suerte en el amor

Además de ser conocido por su trayectoria musical y por el legado de su madre, Cristian Castro también ha llamado la atención en más de una ocasión por su vida personal, en específico en lo que se refiere al amor debido a las diferentes relaciones fallidas que ha tenido. Pero ahora el cantante tiene una nueva estrategia para lograr tener más suerte en ese ámbito.

El cantante ha tenido una gran cantidad de relaciones a lo largo de su carrera, incluyendo tres matrimonios que no resultaron de manera positiva. Y ahora que actualmente Cristian se encuentra soltero, ha reflexionado un poco sobre los errores de sus encuentros pasados para salir con una nueva técnica que le permita mantener un nexo más estable con una mujer.

La nueva “técnica” de Cristian Castro para tener suerte en el amor

A través de una entrevista en el programa uruguayo Día a Día, Cristian Castro desglosó varios temas de su vida, tanto profesional como personal. Y en este último punto, el cantante decidió abrirse un poco más respecto a sus relaciones pasadas y lo rápido que se involucra con las mujeres, algo que lo lleva a un desenlace complicado.

“La verdad que ha sido apresurado, y por eso quizá ha venido el fracaso. Pero no, no lo siento fracaso, me gusta a mi formalizar cuando estoy emocionado con una chica, me parece muy bonito llevarlo al matrimonio. No lo veo como un fracaso al divorcio si realmente no está caminando la situación”, comentó el intérprete de “Azul”.

Seguidamente, el mexicano reflexionó al respecto y dijo que para una futura relación cambiaría un poco su estrategia e implementaría una nueva que le permita tener mejor éxito y lograr un vínculo más duradero con las mujeres.

“Quizá hubiese sido mejor tener más tiempo de novios con las relaciones que tuve, y creo que me ha venido mal, así que vamos a tener que cambiar la técnica. Primero tenemos que ser amantes”, concluyó Castro de manera cómica.

Los matrimonios de Cristian Castro

Gracias a la fama y proyección de Cristian Castro en el mundo del espectáculo, el cantante ha tenido varias mujeres en su vida, con varias novias en su lista e incluso se casó en tres oportunidades. Sin embargo, ninguna de sus relaciones llegaron a prosperar por mucho tiempo.

El primer matrimonio de Castro fue en 2003 con la paraguaya Gabriela Bo. Sin embargo, según reseña el portal El Universal, en julio de 2004 la pareja vio el final de su relación. De acuerdo con las declaraciones de la joven modelo, su exesposo abusó de ella físicamente, además de alegar que no la satisfacía sexualmente.

Su segundo matrimonio fue un tanto distinto y apresurado, celebrando una boda judía con la abogada argentina Valeria Liberman a solo 18 días después de haber hecho oficial su divorcio con Gabriela, de acuerdo con la información del diario El País. Y a pesar de que de esta relación nacieron sus dos hijos, Simone y Mikhail, la unión llegó a su fin tres años después, pero no se hizo oficial hasta 2009.

Finalmente, en 2017 Cristian Castro contrajo matrimonio por tercera vez con la violinista Carol Victoria Urbán. Si bien el cantante llegó a decir en una oportunidad que ella era “la mujer que había estado esperando toda la vida”, esta se convirtió en su unión más polémica, ya que su enlace duró solo 28 días.

.@IDGPatrones #EspectáculosIDG // Cristian Castro y Carol Victoria Urbán se separan a solo 28 días de haberse casado. pic.twitter.com/BpUuwOxuKd — Ricardo Ayala ¡ÚSALO 😷! (@Ricardoayala5) July 4, 2017

“No nos conocemos bien, no nos dimos tiempo para conocernos bien, eso es la versión real y por eso pasaron las cosas, malos entendidos, ni hablar”, declaró Cristian Castro a un medio mexicano.

