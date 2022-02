El pasado 13 de enero, Alak, cantautor originario de Torreón, estrenó su nuevo sencillo ‘Mala Vida’, que para él significa transición ya que el concepto de esta canción, narra una metáfora, ya que se trata de buscar algo más allá de lo negativo y todas las personas buscan sobresalir de ello. Por otro lado, Alak tomó clases de música, producción, canto, piano y guitarra. La realización de su primer álbum le tomó dos semanas grabarlo y casi dos meses en que estuviera completo.

Alak. Alak estrena su más reciente sencillo ‘Mala Vida’. / Foto: Cortesía

Su álbum debut será estrenado el 26 de mayo, el cual incluirá 10 canciones, pero antes de eso, se estrenarán 3 sencillos, el primero ‘Mala Vida’, uno más en marzo y a principios de mayo el último sencillo antes del lanzamiento oficial del primer disco. “Son 3 sencillos principales antes del lanzamiento del disco, hicimos 5 videos musicales, los cuales se subirán a lo largo del año”.

Por otro lado, Alak define su estilo musical como versátil, ya que no le gusta encasillarse en un sólo género, él reveló que es fanático del hip-hop y trap pero le gusta tomar diferentes cosas de varios géneros musicales para así alimentar sus letras “Sí sólo escuchara un género, siento que me cerraría mucho las opciones, siento que también lo podría definir como ‘evolutivo’, se trata de ir cambiando y renovarse”, agregó que los fans podrán esperar un poco de R&B y rap en su álbum debut.

El cantautor comentó que empezó a hacer música ya que rapeaba con sus amigos y reveló que hubo un cierto tipo de rivalidad pero de una buena manera, porque fue un incentivo para que cada uno mejorara, ya que su sueño siempre fue llegar lejos en la música “Siempre es una constante competencia amistosa por quien llega más lejos, eso es lo que nos motiva”. “Sin mis amigos jamás habría hecho música, ellos fueron los que me motivaron desde un principio”.

Alak añadió que lo que más le gusta de hacer música es poder ver cómo de algo que comenzó escrito en un papel, se puede convertir en algo enorme “Cuando estoy en el set de grabación y veo a todo el equipo de producció, pienso que todo empezó por una palabra escrita, eso es lo que me emociona”.

Además nos reveló en qué es en lo que se inspira cuando hace música “Yo me inspiro en las cosas que percibo, en las cosas que siento o en lo que tengo guardado y no sé como decirlo, cuando las escribo, eso me ayuda a sacar todo lo que llevo dentro”, en el caso de ‘Mala Vida’, se inspiró en parte, en sus propias vivencias, fue una transición de salir de malos hábitos y malas decisiones, de dejar todo atrás.

Escucha ‘Mala Vida’:

El nombre de Alak nació de la abreviatura de alacrán, ya que es una animal que está muy marcado en su familia y tiene un significado muy grande, él es originario de Torreón donde predomina el desierto y su papá es de Chihuahua y ese animal representa fuerza y valor.

Ve el video musical de ‘Mala Vida’:

