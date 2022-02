Belinda da su primera declaración después de su rompimiento con Christian Nodal

Días antes de “San Valentín”, el 12 de febrero para ser exactos comenzaron a crecer los rumores de que Belinda y Christian Nodal habían terminado su relación. Por su parte la periodista que confirmó el hecho fue Inés Moreno y lo hizo por medio de su cuenta oficial de TikTok en la cual contó que era oficial el truene de “Nodeli”. Asimismo, los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain del programa “Chisme No Like” confirmaron la separación de la mediática pareja. De acuerdo con Ceriani y Beristain la ruptura se habría dado porque Belinda le pidió dinero prestado a Nodal para pagar los impuestos que debe al SAT y mencionaron que la cantidad solicitada por “Beli” fue de cuatro millones de dólares.

Fue hasta el día de ayer que Belinda dio su primera declaración acerca de su rompimiento con Christian y lo hizo de la misma manera de Nodal, por medio de una historia de Instagram y utilizó el mismo formato. La cantante inició su mensaje agradeciendo a sus “Belifans” por el apoyo que siempre ha recibido de su parte. Acerca de su ruptura con Nodal dijo: “Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón”. A lo cual agregó: “Pero inevitablemente me duele y mucho...”.

Belinda. Belinda. / Foto: Instagram.

En la misma línea, “Beli” contó que “está empezando una nueva etapa en su vida” y que se tratará de enfocar en su bienestar en todos los sentidos. Para finalizar Belinda citó a la filósofa francesa Simone de Beauvoir conocida por su discurso feminista. Y de ella Belinda puso la siguiente frase: “El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, so humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre fuente de vida”. Con esto, basándose en los conceptos feministas de Beauvoir, Belinda dio a entender que debe auto descubrirse y amarse primero ella antes de que a cualquier hombre.

Christian Nodal fue el primero en hablar del tema

Para terminar con los rumores, el 12 de febrero Christian Nodal publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram en la cual publicó el siguiente mensaje: “Quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja”. De la misma manera, Nodal puntualizó: “Pido respeto por la decisión que hemos tomado... Todo lo que se especula es falso”.

Christian Nodal. Christian Nodal. / Foto: Instagram.

Por último, el 15 de febrero Christian Nodal apareció ante los medios para firmar un contrato musical con Sony Music México. En la foto de la firma de su nuevo logro se le puede apreciar muy contento a pesar del duelo que vive por el fin de su relación y compromiso con Belinda.