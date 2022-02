Esto dice la nueva canción de Christian Nodal, ¿con dedicatoria a Belinda?

Si después de su rompimiento con Belinda, muchos esperaban la nueva música de Christian Nodal, ya no hay que esperar.

Christian Nodal (Medios y Media/Getty Images)

Nodal anunció que mañana (18 de febrero), presentará el tema Ya no somos ni seremos, así lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter donde escribió:

“No saben cómo se me llena el pecho de felicidad... por fin después de casi 2 años de guardar tanta música este viernes 18 comienza a salir mi música. Gracias a tod@s mis fans por la paciencia, amor y apoyo”.

No saben cómo se me llena el pecho de felicidad... por fin después de casi 2 años de guardar tanta música este viernes 18 comienza a salir mi música.

Gracias a tod@s mis fans por la paciencia, amor y apoyo! #YaNoSomosNiSeremos🖤#Forajido🌵🇲🇽💚🤠 — NODAL (@elnodal) February 17, 2022

¿Qué dice la nueva canción de Christian Nodal?

Esta es la letra de Ya no somos ni seremos:

Quise mi piel llenarla de tatuajes Pa’ cubrir los besos que dejaste. Puedo ocultar la historia que vivimos, pero no puedo borrarte.

Dicen que el tiempo va a curarlo todo. Y sé que es mentira. Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida.

Ni tomando como loco. ni con otro amor tampoco.

Lo que duró varios meses. Va a dolerme para toda una vida. Cuando dije: Haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería.

Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo. Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos.

Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo, que ya no somos, ni seremos.

Dicen que el tiempo va a curarlo todo, y sé que es mentira. Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida.

Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco.

Lo que duró varios meses. Va a dolerme para toda una vida. Cuando dije: Haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería.

Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo. Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos.

Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo, que ya no somos, ni seremos.

Aquí un adelanto de la canción: