Pati Chapoy critica a Christian Nodal tras su rompimiento con Belinda

Tras haber publicado un comunicado, en el cual Belinda y Christian Nodal, mejor conocidos como NODELI, anunciaban su separación y por lo tanto, el fin de su compromiso, los medios comenzaron a especular sobre lo qué pudo haber sucedido con la pareja para que se suscitará el tan repentino rompimiento, ya que se veían muy enamorados y sí, tenían planes de boda y ya hasta habían pensado en los hijos.

Belinda y Christian Nodal. Belinda y Christian Nodal se comprometen. / Foto: Instagram @belindapop

Por otro lado, la pareja anunció su compromiso en mayo de 2021, tras varios meses de relación y hasta finales de 2021, la pareja sostuvo que la boda sí se llevaría a cabo, pero el pasado 12 de febrero de 2022, días antes de San Valentín, todo terminó. Ya que, Nodal por medio de Instagram, anunció que le había puesto fin a su compromiso pero le deseo lo mejor a su ex pareja Beli.

Christian Nodal. Así hizo Nodal pública su ruptura en Instagram (12 de febrero 2021). / Foto: Instagram

Por su parte, Belinda optó por hacer público el anuncio hasta el 15 de febrero y compartió que esos días habían sido muy dificiles para ella y siempre ha cuidado su corazón por lo cual, es muy introvertida y pidió amor y respeto para todos, asimismo, citó a la autora Simone de Beauvoir “El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de si misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella como para el hombre, fuente de vida”.

Belinda. Así hizo Belinda pública su ruptura en Instagram (12 de febrero 2021). / Foto: Instagram.

Por otro lado, los distintos medios de comunicación comenzaron a preguntarse por qué la pareja había puesto fin a su compromiso, si se les veía muy enamorados, pero varios especularon que era porque Belinda le pidió dinero prestado a Nodal para saldar sus deudas con el SAT y luego surgió la posibilidad de entregar su anillo el cual tiene un costo de 60 millones de pesos para cubrir todas sus deudas.

Belinda y Christian Nodal. ¿Podrá Belinda usar el anillo que le entregó Christian Nodal para pagarle al SAT?. / Foto: Instagram

Pati Chapoy critica a Christian Nodal tras su rompimiento con Belinda

Otros medios, se burlaron de la relación y mencionaron que el cantautor de 23 años tendría que borrarse todos los tatuajes que se hizo en honor a su ex enamorada Belinda, y tal fue el caso de la periodista Pati Chapoy, quien compartió un meme de Nodal con todo el cuerpo lleno de tinta para tapar los tatuajes que se había realizado, haciendo honor a la ex pareja de Belinda, Lupillo Rivera, quien se tapó su tatuaje con color negro y parece pintado con plumón.