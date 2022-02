Danny Ocean se pone guapo para el estreno de su nuevo álbum

El cantante Danny Ocean compartió algunos detalles de su nuevo álbum titulado @Dannocean que sale este 17 de febrero. Publimetro estuvo presente durante la escucha virtual del disco, donde el músico dio detalles de las seis canciones inéditas que forman parte de este material discográfico.

“Es la primera vez que hago ésto y ha sido un álbum que se ha estado cocinando desde hace un par de años, porque empezamos con Pronto y hemos venido sacando sencillos, pero hay ocho canciones inéditas que salen hasta este 17 de febrero. Desde mi disco anterior, mucha gente opinó del porqué no salía con mi cara, porque no usaba mis redes sociales que debía incrementar y decidí llamar este disco @Dannocean que es la cuenta de mis redes sociales”, compartió Danny Ocean.

El músico comenzó con el tema Dicen: “es el primer tema de este mi segundo álbum y es de esa canciones que llegan en el momento y lugar adecuado”.

Luego siguió ADO: “tiene una historia bastante curiosa de cómo se hizo. Todo empezó porque tengo una amiga que es una pornstar y estábamos conversando un día y me dijo que los niveles de sexo habían disminuido. A lo que yo le dije: ‘¿Cómo es eso?’ Si, ahora la interacción digital ha hecho que la gente recurra a la interacción virtual. Me quedé con esa idea y eso se ve reflejada en esta canción, que no es sexual, sino de las inseguridades que vivimos”.

“Este álbum es colaborativo, a diferencia del otro que fue muy yo”. — Danny Ocean

El cantante venezolano realizó una trabajo profundo para concretar este álbum, porque le costó averiguar que quería hacer o expresar.

17 DE FEBRERO 🖤 álbum part 1 pic.twitter.com/gFx1WgbAeB — danny ocean (@Dannocean) February 8, 2022

“Veníamos de un álbum totalmente gráfico y éste quise hacerlo fotográfico, como viajo mucho para crear buscaba un concepto práctico, por eso encontré esta manera de narrarlo”.

Durante la sesión de escuchar las canciones, fue el mismo Danny que señaló que es muy malo para platicar sobre sus propias letras.

“Reinas es un tema junto a Guaynaa, que nació de que todos tienen una princesa o reina en su vida, o viceversa, porque también puede ser un hombre”, para seguir con Oficiales, “también es una de mis favoritas, que es bastante romántica y habla mucho de hoy en día, de ese aspecto digital”.

Durante la charla, el buen humor y las anécdotas se combinaron con la música. Danny Ocean finalizó hablando de las tres últimas canciones del disco.

“La última ola es con Dread Mar-I, la hicimos en Buenos Aires en 2020, es como un reggae y yo siempre he sido fan de su gran voz y coincidimos en un estudio en Buenos Aires. ??? (Qué pasó), la historia detrás de este tema es oscura, es un tema para cuando uno pierde un bebé, de esos temas que no mucha gente habla y que a la hora de concebir un bebé uno pasa por momentos, sin duda es una de mis favoritas. Por último, Fuera del mercado que es el bonus track y sale al mismo tiempo que el disco. Es una canción donde le di gracias al universo por estar en el lugar correcto”.

Danny Ocean explora nuevos ritmos. El cantante Danny Ocean compartió algunos detalles de su nuevo álbum @Dannocean. (Foto: Cortesía.)

Danny Ocean explora nuevos ritmos. El cantante Danny Ocean compartió algunos detalles de su nuevo álbum @Dannocean. (Foto: Cortesía.)

Danny Ocean, a detalle

Colaboraciones. Danny Ocean logró cerrar el 2020 como el primer artista solista en alcanzar un billón de streams con su sencillo Me rehúso, y ha colaborado con artistas como: Karol G, Ovy on the Drums, Lagos, Dylan Fuentes entre otros y continúa trabajando en más música.

Pasatiempo. El cantautor colecciona cierto tipo de juguetes en su estudio. Tengo un Aladino, no es que sea megan fan de Aladino, pero siento que es una historia hermosa”, finalizó el cantante.

Coachella quitará todas las medidas sanitarias relacionadas al Covid para la edición de 2022

BTS llegará con Permission to Dance a México: ¿Dónde comprar los boletos?

Próximo concierto en México

11 y 12 de marzo se presentará en el Auditorio BB (Ciudad de México).

PUBLIMETRO TV: