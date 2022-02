Pete Davidson envió inesperado regalo a Khloé Kardashian

San Valentín fue una fecha especial para el clan Kardashian. La socialité Kim disfrutó de una velada romántica con su nueva pareja, Pete Davidson, derrochando romance y mucha elegancia. El comediante de Saturday Nigth Live también tuvo un gesto para la famosa Khloé Kardashian, quien tuvo su primer día de los enamorados como soltera tras la separación de Tristan Thompson.

Fue la misma Khloé quien agradeció a Pete por su obsquio inesperado en el día del amor. “¡El más dulce, gracias Pete”, dijo en referencia al enorme ramo de rosas que envió a la fundadora de la firma Good American. Khloé es la única de las hermanas Kardashian quien pasó el San Valentín como soltera luego de conocerse la infidelidad de su expareja y padre de su hija True, Tristan.

Khloé intentó recuperar su relación con el atleta de la NBA pero fue mayor la decepción al saber que su entonces pareja embarazó a la entrenadora profesional, Maralee Nichols. Ante el escándalo, el deportista aceptó la paternidad de su tercer hijo y expresó disculpas a la socialité.

“Hoy, los resultados del test de paternidad revelan que he tenido un hijo con Maralee Nichols. Asumo toda la responsabilidad de mis actos. Ahora la paternidad se ha confirmado y espero poder criar a ese niño. Me disculpo sinceramente con todo el mundo a quien he podido herir o decepcionar con todo este asunto...Khloé, no mereces esto. No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No mereces la manera en la que te he tratado en estos años”, expresó en las redes sociales.

La polémica no abandona al clan Kardashian. Kim también ha estado en el ojo del huracán luego de que su exesposa, el rapero Kanye West, divulgó una serie de mensajes rogando por la reconciliación, pero también amenazando a Pete Davidson por querer alejarlo de su familia. El artista recurrió a las redes sociales con varias publicaciones referidas a la madre de sus hijos a quien además obsequió una lujosa camioneta llena de flores por el Día de San Valentín.

Kanye West

Kim parece haber pasado la página en su relación con el rapero y se muestra cada vez más encantada con la relación con Pete Davidson, de 28 años de edad. El comediante mantiene una buena relación con el clan Kardashian con quien ha compartido varios momentos en familia, incluyendo el cumpleaños de la matriarca Kris Jenner, quien parece estar encantada con su famoso y nuevo yerno.

La fundadora de Skims se defendió de los ataques de su expareja y le rogó detener los mensajes que, aseguró, incitan al odio hacia ella y Davidson. Kanye West decidió entonces eliminar los polémicos mensajes en su perfil de Instagram y junto a una imagen de Kim escribió. ““Sé que compartir capturas de pantalla fue discordante y pareció acosar a Kim. Asumo la responsabilidad, todavía estoy aprendiendo en tiempo real. No tengo todas las respuestas. Ser un buen hablante es ser un buen oyente”.