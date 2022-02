Razones por las que Britney Spears es la indicada para hablar de “tutela” en el Congreso

La princesa del Pop, Britney Spears compartió la invitación para hablar frente al Congreso sobre la experiencia con su tutela. La carta, firmada por los congresistas Charlie Crist y Eric Swalwell, está fechada el 1 de diciembre y felicita a Spears y a su abogado Mathew Rosengart por su éxito en terminar la tutela abusiva en noviembre de 2021.

En una publicación de Instagram, la cantante reconoció haber “recibido esta carta hace meses” y comenta cómo la “invitación a contar mi historia” no solo la agradeció, sino que la empoderó en un momento en el que no se sentía escuchada. Después de afirmar que se sintió “inmediatamente halagada”, Spears continúa diciendo que “gracias a la carta, me sentí escuchada y me gustó”.

Luego, Spears se dirigió a su familia y explicó cómo “en un mundo donde tu propia familia va en tu contra”, puede ser difícil encontrar personas que comprendan la situación y ofrezcan empatía. Pero la estrella del pop repitió sus comentarios anteriores de que no está interesada en ser “una víctima” y, en cambio, quiere concentrar sus energías en ayudar a otros en situaciones similares. Y esto ha aclamado su voz en el Congreso.

Britney Spears es un ejemplo de lucha y justicia

“No estoy aquí para ser una víctima, aunque soy la primera en admitir que estoy bastante jo— por todo esto... ¡¡¡Quiero ayudar a otros en situaciones vulnerables, tomar la vida por las pelotas y ser valiente!!!”, escribió. “Desearía haberlo estado… Estaba tan asustada y nada es peor que tu propia familia haciendo lo que me hicieron”.

La carta, publicada en su totalidad en el Instagram de Spears, confirmó que los legisladores estaban siguiendo la tutela de alto perfil, que estremeció las noticias en 2021. Desde 2008, la vida de Spears fue controlada por una tutela encabezada por su padre, James “Jamie” Spears.

Para algunos la tutela ayudó a enderezar la carrera de Spears después de un tumultuoso 2008 que terminó con una retención psiquiátrica involuntaria. Lanzó álbumes exitosos, realizó giras por el mundo y protagonizó una residencia en Las Vegas. Pero en su testimonio, Spears afirmó que su padre y otras personas alistadas para supervisar su vida y su carrera la obligaron a trabajar sin cesar.

La Princesa del Pop acusó duramente a su familia

Incluso, Britney llegó a comparar su horario de siete días a la semana, sin días libres, con el tráfico sexual. Spears, quien también tiene una tutora personal, Jodi Montgomery, alegó que le recetaron medicamentos como litio en contra de su voluntad y le dijeron que no podía casarse, tener otro hijo o que le quitaran el DIU.

El testimonio de Spears pareció confirmar todas las sospechas sobre la naturaleza de su tutela planteadas por los partidarios de la estrella del pop en el movimiento #FreeBritney. Además, el 5 de febrero “Framing Britney Spears” se estrenó en Hulu, y ofreció uno de los relatos más completos de la carrera y tutela de Spears.

En julio, un juez niega la solicitud de Spears de sacar a su padre de su tutela en curso. La decisión no se tomó en respuesta al testimonio de Spears del 23 de junio, sino a una solicitud de noviembre de 2020. Después de una ardua labor legal, y de casi 14 años, la tutela de Britney Spears finalmente llegó a su fin en noviembre de 2021. Ahora alza su voz en nombre de todas aquellas “víctimas” de tutelas injustas.