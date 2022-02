J Balvin se encuentra consternado debido a que la salud de su madre empeoró

En días pasados el cantante colombiano J Balvin había pedido a sus seguidores que rezaran por la salud de su madre, debido a que presenta complicaciones por Covid-19. Esta vez por medio de historias de Instagram, Balvin vuelve a compartir con sus fans el estado de salud de su madre y no es nada bueno. Es que el cantante comentó lo siguiente: “Mi madre está en cuidados intensivos, empeoró la situación”.

J Balvin. J Balvin. / Foto: Instagram.

Asimismo, el artista mencionó: “Esto es parte de la vida de cualquier persona... Fuerza para todos los que tienen un familiar enfermo, que están pasándola mal”. En sus videos, el colombiano se nota triste, preocupado y muy consternado por la situación en la que su madre se encuentra. Desde veces anteriores, Balvin ha tratado de transmitirle a sus fans que “los famosos” no son diferentes a ellos y que a todos les toca vivir cosas difíciles como por la experiencia que él está pasando.

El cantante se nota triste y a la espera de que la salud de su madre mejore

En la misma línea, J Balvin compartió una enternecedora y triste fotografía en la cual aparece su madre en una camilla con un respirador, mientras que es abrazada por quien sería el padre de Balvin. Junto con esta imagen el cantante escribió la siguiente leyenda: “Esto es lo que nos enseña que la vida es una constante incertidumbre, piensen en cómo amar al otro y no cómo destruir...”. A lo cual añadió: “No pierdan su tiempo con odio que por aquí no es... Madre tú me enseñaste a no tener miedo al miedo”.

Padres de J Balvin. Padres de J Balvin. / Foto: Instagram.

Finalmente, esta ocasión el colombiano no pidió a sus fanáticos que rezaran por su madre y les agradeció todas las oraciones y buenos deseos que le han mandado. Por ello se puede entender que J Balvin se encuentra muy preocupado por su madre y que se encuentra a la espera de una mejoría. Cabe agregar, que en 2020, el colombiano hizo saber a sus seguidores que había dado positivo a Covid-19 y estaba saliendo de la enfermedad. Y hay que recordar que cuando Balvin tuvo Covid-19 le dio bastante fuerte que hasta él dijo que “había perdido toda esperanza”.