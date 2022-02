Lyn May reveló más detalles sobre su amorío con Vicente Fernández

Además de su carrera como cantante, la vedette Lyn May ha sido reconocida por protagonizar todo tipo de escándalos a lo largo de su carrera, varios de ellos enfocados en su físico y en las polémicas relaciones que ha tenido con diversos artistas. Y a propósito de esto, la mexicana ofreció nuevos detalles sobre su relación con Vicente Fernández.

La celebridad ha tenido una vida llena de escándalos y polémicas, desde fingir embarazos, pasando por tener parejas de hasta 30 años menores que ella, además de recomendarle a sus seguidores que se hagan cirugías cosméticas como ella. Pero ahora la cantante le anexa una nueva controversia a su carrera con un presunto amorío con Vicente.

Lyn May y su relación Vicente Fernández

A través de una entrevista con el programa Venga la Alegría, Lyn May estuvo conversando sobre su pasado con Vicente Fernández, confirmando nuevamente que en efecto tuvo una relación con el mariachi. Además, la cantante también aprovechó la oportunidad para dar detalles más íntimos sobre sus encuentros: “Sí, besaba bien porque todos los mariachis como era Vicente besan muy bien”.

La vedette mexicana también comentó que en ocasiones le incomodaba un poco el bigote del “Charro de Huentitán”, por lo que “lo mandaba a que primero se lavara la cara y después ya”.

Lyn May también dejó ver que Vicente Fernández aprovechó los momentos en que llegaban a coincidir ambos en el mismo sitio para avivar la llama del amor entre ellos, además de confirmar que al mariachi le gustaba saltar de relación en relación.

“Vicente y yo éramos muy jóvenes, entonces pues en esa época, los dos trabajando en el Blanquita y los dos ahí, pues imagínate, los camerinos se prestaban para todo. Siempre fue enamorado Vicente, tú sabes que siempre fue ojo alegre Vicente, siempre, cuando no andaba con una, andaba con otra”, dijo la mexicana.

¡En exclusiva para #VLAFinDeSemana, Lyn May recordó los supuestos encuentros íntimos con Vicente Fernández! 😱❤️📺 #EsteSábadoQuiero >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/dceOJy4tkb — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) February 12, 2022

May se abstuvo de seguir contando más detalles sobre su presunto amorío con Fernández para no faltarle el respeto a la viuda del cantante: “Ya me estas sacando cosas que no debo porque si lo oye Cuquita me va a regañar”.

Las primeras revelaciones de la relación entre Lyn May y Vicente Fernández

Si bien estos detalles que compartió la vedette fueron reveladores, no es la primera vez que ofrece información sobre un presunto amorío con el difunto ya que en diciembre de 2021 también declaró haber entablado una relación con él.

“Tuvimos una relación, pues, te digo, por respeto no puedo decir nada. Yo pienso que todos sabíamos que era ojo alegre, y que teníamos relaciones con algunas compañeras también, no nada más yo (…) y trabajando juntos, pues imagínate”, dijo la mexicana en una entrevista con el programa De Primera Mano.

“Una vez yo estaba casada y él me abrazó, pero no se dio cuenta que venía mi esposo atrás de mí, estuvo muy fuerte la pelea entre ellos. No se dio cuenta Vicente que mi esposo venía atrás de mi porque se quedó saludando, y cuando Vicente me tenía bien abrazada, besándome, vio aquel y se le fue encima, entonces se agarraron a golpes, y pues estuvieron peleando mucho tiempo, hasta que mi hermano los separó”, contó la vedette.

Y a pesar de que ya había revelado bastantes datos inesperados, Lyn May se abstuvo de seguir contando más detalles de su relación por respeto a Vicente Fernández, quien había fallecido hacía apenas un par de días.

“Muchos recuerdos y muchas cosas íntimas y privadas que no quiero decir en este momento. Le mando un abrazo a su familia, lo siento mucho porque es nuestro charro mexicano más importante en todo el mundo”, dijo May.

Te recomendamos en video: