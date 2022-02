Tom Holland tuvo un trabajo secundario secreto mientras filmaba “Uncharted”

Tom Holland (Finalized);Mark Wahlberg (Finalized) Mark Wahlberg stars as Victor “Sully” Sullivan and Tom Holland is Nathan Drake in Columbia Pictures' UNCHARTED. Photo by: Clay Enos (Clay Enos)

El actor del momento por su protagonización de “Spider-Man No Way Home”, Tom Holland, apareció junto a su coprotagonista de su nueva película “Uncharted”, Mark Wahlberg, en Pop Culture Spotlight de SiriusXM con Jessica Shaw. Durante la visita al medio de comunicación, Tom habló sobre la preparación para el papel y reveló un misterioso oficio que tuvo que aprender para mejorar su actuación.

“Para mí, una de mis cosas favoritas sobre lo que hacemos para ganarnos la vida es cuando tienes la oportunidad de aprender una nueva habilidad por una razón, aparte de que solo quieres intentarlo”, comienza diciendo Tom. “Así que fui a una escuela de coctelería. Terminé haciendo algunos turnos en este bar en Londres, lo cual fue muy divertido. Realmente lo disfruté”, recuerda.

“A medida que se corrió la voz por la ciudad y la gente comenzó a darse cuenta de que ‘aparentemente, Tom Holland es el barman de este bar’, entonces el gerente general comenzó a darse cuenta. Y luego, finalmente, me echaron… Sin embargo, les he estado dando mucha prensa. Así que simplemente se callaron y me dejaron regresar”, continuó.

Tom Holland trabajó cada detalle para definir el papel

“Estoy trabajando con el tipo de rey del fitness de aquí”, dijo Tom sobre Mark. “Cuando vinimos a filmar la película, el único beneficio del encierro para mí fue que cuando llegamos al set para el primer día de filmación, me di cuenta de lo mucho más pequeño que era junto a Mark”.

Tom describió su preparación física para nivelarse junto a su coprotagonista: “¿Sabes a lo que me refiero?... Para Spider-Man, se trata mucho más de agilidad y flexibilidad que de ser voluminoso. Entonces, cuando cerramos por, no sé, cinco meses, todo lo que hice fue ir a casa y comer y entrenar y comer y entrenar. Porque no quería parecerme a tu hijo, Mark. Necesitaba parecerme a tu pareja”.