Kourtney Kardashian retoma tendencia de pantalones acampanados

Aunque el rojo se ha convertido en uno de los colores más presentes en el armario de Kourtney Kardashian, en el Día del Amor lo lució en unos pantalones de bota ancha con cierre delantero que llamaron la atención de los internautas.

Con ansias de que regrese la moda de los 90, varios seguidores se percataron que esta podría ser la señal que tanto estaban esperando.

Aunque la tendencia de los pantalones acampanados realmente nació en los años 70, se perpetuó durante varias décadas como una de las piezas favoritas de los amantes de la moda. Sin embargo, se vio levemente desplazada desde la llegada de los amados skinny jeans.

En compañía de Reign -su pequeño hijo de 7 años-, Kourtney eligió el rojo y el negro para el especial día. Los pantalones ajustados hasta las rodillas llevan un par cierres en la parte delantera de la pierna que le aporta mayor comodidad y volumen al ruedo.

Como complemento, la empresaria de 42 años llevó una camisa negra con pequeñas guitarras a juego con stilettos y un clutch de mano en rojo.

Por si fuera poco sumó a su outfit un peinado de los años 60 de partido al medio y puntas hacia afuera.

Luego de compartir su atuendo con sus más de 160 millones de seguidores, fueron muchos los que celebraron el regreso de los pantalones campana y declararon su amor por la pieza de vestir.

“Ok, esto es una señal de que los pantalones acampanados están oficialmente de regreso y no estoy enojado ni un poco. He estado esperando desde finales de los 90 por esto”, “Siempre me han gustado los pantalones acampanados desde que estaba en sexto grado y los he amado hasta el día de hoy, así que estoy SÚPER feliz de que regresen.”.

Hay quienes manifestaron que nunca se sumaron a la moda de los skinny jeans: “Nunca dejé de usarlos. Mi cuerpo es genial, pero nunca usé jeans ajustados”, “Literalmente he estado usando nada más que bootcut jeans desde 1995″.

