Kristal Silva presume su belleza al lucir como Barbie

Una Barbie de carne y hueso fue la gran sorpresa en el matutino de TV Azteca, “Venga la alegría”. Todos quedaron sin palabras cuando la animadora Kristal Silva se presentó con un atuendo entallado de color azul eléctrico y estilismo idéntico al de la muñeca más popular.

“Imaginación”, fue el lema de la presentadora quien interpretó en el programa el tema “Barbie Girl”. No faltaron los zapatos spiletto rosas y accesorios del mismo color. “Numerazo, numerazo, talento y carisma al cubo”, opinó su compañero el chef Mariano. También escribieron en sus redes sociales: “Wow que barbie hermosa” y “Qué orgullo tener a nuestra barbie mexicana”.

Durante los ensayos para su show musical, la bella anfitriona admitió la dificultad de la competencia. “Se etá poniendo cada vez más dura. Vamos apenas en la segunda semana y ya no sé qué hacer... el número que se viene me pone un poco nerviosa porque voy a ser una Barbie”, expresó emulando los movimientos de la muñeca más coqueta.

Con saludos y muchas sonrisas, Kristal dijo haberse metido en el personaje. Pero no estuvo sola, pues como parte de su coreografía estuvo acompañada de su “Ken”, el galán de Barbie. Lo voy a tener aquí, bien bronceado como se lo merece la Barbie”. Luego, la presentadora admitió su frustración al tener que aprender los pasos de su baile en tan poco tiempo.

“Soy muy perfeccionista, amo bailar.. la neta, me estoy estresando un poco pero no me estoy quedando atrás, soy muy competitiva y no me estoy dejando. Esta presentación en lo particular me encanta porque siempre he querido ser una muñequita viviente”, dijo entre risas durante los ensayos de Reyes del playback. Para agregar más emoción a su presentación, la exreina de belleza llegó al escenario en su coche lujoso y bata rosa. Luego posó dentro de una caja, tal como la muñeca original.

El jurado elogió la presentación de Kristal. La primera en opinar fue Samia quien expresó su agrado por el show. “Te felicito por las ideas que aportaste. Creo que todos están esforzándose muchísimo para presentarnos algo digno. Cuando pones en estos niveles tan altos yo me voy a los detalles... te felicito mucho por la creatividad”.

Curvy Zelma se mostró encantada con el mundo de la fantasía. “Yo vi mucho detalles, organización, te vi preparándote, sé del proceso incluso de tu pelo que llevó más de un día, donde se mandó a hacer capa por capa , yo me fijo en todo eso, a mi me encantó una joya, que te burlaras de tí misma, que exploraras algo nuevo”.

Kristal Silva se ha destacado en la competencia de talentos de “Venga la alegría”. En el programa anterior se convirtió en la intérprete colombiana Shakira y tal cual sucedió en el video musical “La tortura”, terminó bañada en pintura y chocolate. Tras el número musical, el jurado la evaluó con una puntuación perfecta.