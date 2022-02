Premios Óscar: Así se presentaron Salma Hayek y Luis Miguel a la ceremonia en 1997

Para 1997 Salma Hayek ya contaba con numerosas producciones en su exitoso currículo. Sin embargo, fue en ese año cuando la protagonista de “Frida” asistió por primera vez a los premios Óscar, la premiación más esperada de la industria cinematográfica.

Durante su llegada, no solo llamó la atención por su imponente presencia, también causó revuelo al llegar del brazo de Luis Miguel, uno de los exponentes musicales más populares de la industria latinoamericana.

De 31 y 27 años, Salma Hayek y Luismi respectivamente, fueron testigos de como Tom Cruise, Ralph Fiennes, Woody Harrelson, Billy Bob Thornton y Geoffrey Rush se disputaron el título como Mejor Actor, finalmente fue el último quien se llevó la estatuilla dorada por su actuación en “El paciente inglés”.

Como todos los años, el evento contó con la presencia de prestigiosos artistas de la industria cinematográfica, como Nicole Kidman, Mel Gibson, Susan Sarandon, Nicolas Cage, Mira Sorvino, Kevin Spacey, Jodie Foster, Diane Keaton, Will Smith, entre otros; quienes se encargaron de presentar las numerosas categorías de esa noche.

Al igual que ellos, Salma asistió para presentar a Kenny Loggins antes de interpretar “For the first time”, el tema principal del filme “One Fine Day” y que fue nominada como “Mejor canción original”.

La actriz se lució con un vestido de Giorgio Armani blanco de tirantes y lentejuelas. Por si fuera poco, le sumó una lujosa tiara con peinado de princesa.

Según ha revelado la actriz anteriormente, para ese momento muchas firmas se negaron a vestirla por apenas estar en el inicio de su carrera.

“Fue la primera vez que presenté en los Oscar. Un vestido muy sencillo. En ese entonces, no mucha gente me quería vestir porque no era tan conocida, entonces estoy muy agradecida con el señor Armani por apoyarme en el principio de mi carrera”, expresó la actriz mexicana.

Sin duda el especial momento quedó para siempre en su memoria y es por eso que en varias oportunidades lo ha compartido con sus fanáticos a través de su cuenta oficial de Instagram.

La amistad de Salma y Luismi nació durante su adolescencia y aunque no se han visto juntos últimamente, la actriz siempre lo felicita en su cumpleaños.

“Lo que yo te puedo decir de Luis Miguel, que lo conozco muy muy bien y quizás soy una de las personas que mejor lo conoce… es que es una muy buena persona”, expresó durante una entrevista con Quien. “Y veo que de eso nadie habla. Nadie habla de él como una buena persona, con un gran corazón. Y yo siento que es una persona honorable. Todos nos metemos en problemas. Ojalá que estos problemas les recuerden que es un ser humano”, añadió la actriz de 55 años.

