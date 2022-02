Belinda. Todas las canciones que Belinda le ha dedicado a sus ex novios. / Foto: Getty Images (Victor Chavez/Getty Images for Spotify)

Tras el rompimiento de Belinda y Christian Nodal, el pasado 12 de febrero, ambos estrenaron temas dedicados para el otro, en las cuales expresaron sus sentimientos y revelaron un poco de cómo fue su relación. Por otro lado, los fans notaron que Beli usualmente suele estrenar canciones después de finalizar sus relaciones, ya sea con un artista, deportista o actor, por lo tanto, nos dimos a la tarea de investigar todas las canciones que la intérprete de ‘Sapito’ les ha dedicado a sus ex novios.

Belinda. Todas las canciones que Belinda le ha dedicado a sus ex novios. / Foto: Getty Images (Manuel Velasquez/Getty Images)

Christian Nodal - Mentiras “Cabrón”

La más reciente, para su ex prometido Christian Nodal, la cual lleva por nombre Mentiras “Cabrón” y la letra va así:

Ya no creo en tus palabras no me pidas perdón

No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo

Siempre peleando y comportándose como un cabrón

Me cansé de tus mentiras ya no quiero tus besos

Mario Domm - Dopamina

Por otro lado, al miembro del grupo mexicano Camila, Mario Domm, con quien sostuvo una relación, le dedicó la canción Dopamina

Poder sentir que te puedo olvidar

Escapar de ti solo una noche

Fuga de amor, desilusión

Carpe Diem, hoy soy resurrección

Giovani Dos Santos - En El Amor Hay Que Perdonar

Asimismo, al futbolista mexicano Giovani Dos Santos le dedicó la canción En El Amor Hay Que Perdonar y varios años depués de su lanzamiento el deportista confirmó esto.

En el amor hay que perdonar

Sé que algún día tú volverás

Espero que no sea tarde

Y puedas volver a amarme

Jay de la Cueva- Muriendo Lento

Con el vocalista de Moderatto, Jay de la Cueva, la cantante estrenó la canción Muriendo Lento, la cual es un homenaje al tema de Timbiriche, y aunque la canción no fue dedicada a su ex pareja, se reveló que ambos sostuvieron un romance después de la colaboración.

Quizás no sientas lo que yo sentí

Tal vez, no hay lágrimas ni miedo

Tal vez, no piensas ni un momento en mí

Tal vez, hay alguien de tus sueños

Por otro lado, Belinda ha tenido varias relaciones a lo largo de su carrera, desde actores hasta cantantes, te dejamos una lista de sus ex novios:

Christopher Uckermann

La cantante se enamoró de su co estrella Christopher Uckermann en la telenovela infantil Aventuras en el tiempo y reveló que fue su primer beso.

Rodrigo Guirao

Por otro lado, Beli quedó flechada por el actor argentino Rodrigo Guirao tras participar en un cameo para la telenovela Patito Feo.

Pepe Díaz

El empresario mexicano Pepe Díaz, sostuvo una relación con Belinda, lo que ha llevado a que tenga una enemistad con Eiza González, ya que ambas fueron ex novias de Pepé.

Criss Angel

El ilusionista Criss Angel conquistó a la mexicana e incluso se llegó a creer que iban a contrarer matrimonio, ya que Beli le llevó una serenata a su suegra.

Lupillo Rivera

Por otro lado, la relación entre Beli y Lupillo Rivera, desde un inicio causó revuelo, e incluso el cantante llegó a tatuarse la cara de la intérprete de ‘Ángel’.